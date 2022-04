Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : circulation du virus toujours élevée, hausse des admissions à l'hôpital

Le coronavirus circule toujours en Nouvelle-Aquitaine. Les chiffres sont plutôt stables, similaires à ceux observés la semaine précédente dans la région. Santé Publique France souligne ce vendredi dans son point épidémiologique hebdomadaire que la Nouvelle-Aquitaine "est la région présentant le plus faible taux d'incidence" la semaine du 28 mars au 3 avril (derniers chiffres consolidés), s'établissant à 1128 cas pour 100.000 habitants. Ils reste donc élevé ; le seuil d'alerte est à 50. Ce sont les 30-50 ans les plus touchés avec un taux d'incidence supérieur à 1300.

Le R effectif est toujours au dessus de 1 dans la région et s'établit à 1,09. Qu'est-ce que le R effectif ? Une combinaison de trois indicateurs (les tests, les passages aux urgences et les hospitalisations) utilisée pour observer la dynamique du virus. Pour simplifier, on dira que le virus est toujours actif, si le R effectif est au-dessus de 1, car cela veut dire qu'une personne contaminée peut en contaminer une autre, donc le virus se propager.

Une circulation en baisse en Creuse et dans les Pyrénées-Atlantiques

Si l'on se rapproche à l'échelle du département, "trois se démarquent", estime Santé Publique France : "le Lot-et-Garonne avec une hausse concomitante du taux d'incidence et du taux de positivité (le pourcentage de tests positifs sur le nombre de tests réalisés) et à l’inverse, la Creuse et les Pyrénées-Atlantiques avec une diminution de ces indicateurs."

Une hausse des hospitalisations chez les 40-80 ans

Il y a eu plus d'hospitalisations pour Covid la semaine du 28 mars au 3 avril que la semaine précédente : respectivement 645 et 63 en service de soins critiques contre 589 et 45. Et ce ne sont pas seulement les plus vieux qui sont les plus concernés. "Chez les moins de 40 ans et les plus de 80 ans, le nombre de nouvelles admissions en secteur conventionnel est stable alors qu’une hausse est observée chez les 40-59 et les 60-79 ans (+17 % et +36 % par rapport à la semaine dernière)", estime Santé Publique France. Toutefois, au 5 avril 2022, plus de la moitié des hospitalisations en cours concernaient des patients âgés de 70 ans et plus.

"Le nombre hebdomadaire de nouveaux décès survenus en milieu hospitalier se stabilise entre 50 et 70 décès" pour la quatrième semaine consécutive. "En semaine 13, 48 nouveaux décès ont été notifiés contre 70 la semaine précédente. La majorité des décès concerne toujours des personnes âgées de 80 ans et plus (68 %) et les 60-79 ans (27 %)", précise le bulletin épidémiologique.