Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : circulation du virus toujours "nettement supérieure" aux dernières vagues

Les courbes vont dans le bon sens. Les indicateurs de circulation du coronavirus en Nouvelle-Aquitaine poursuivent leur ralentissement, confirme Santé Publique France ce vendredi, dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire. Alors que ce lundi 14 mars, le masque ne sera plus obligatoire à l'école, en entreprise, ou dans les lieux publics et magasins, l'organisme souligne tout de même que "les taux d’incidence et de positivité continuent de diminuer mais de manière moins marquée que les semaines précédentes". Des indicateurs qui "demeurent élevés, nettement supérieurs à ceux observés lors des vagues épidémiques précédentes".

La région Nouvelle-Aquitaine reste la troisième région de France métropolitaine la plus touchée, derrière la Bretagne et le Grand Est avec un taux d'incidence de 676,2 cas pour 100.000 habitants (pour la semaine du 28 février au 6 mars).

Dans le détail, les moins de 10 ans se font moins dépister, mais leur résultat est plus souvent positif, surtout chez les 3-6 ans. Mais ce sont les jeunes adultes (20-39 ans) les plus touchés. Géographiquement, la baisse ou la stagnation de la circulation est visible dans tous les départements de la région. Seuls les Deux-Sèvres présentent une hausse du taux de positivité, parallèlement à une baisse des autres indicateurs (taux de dépistage et taux d'incidence).

Les admissions à l'hôpital en baisse mais "relativement élevées"

La semaine du 28 février au 6 mars, "les nombres de nouvelles hospitalisations conventionnelles et de nouvelles admissions en service de soins critiques poursuivent leur diminution pour la quatrième semaine consécutive mais ils restent relativement élevés (respectivement 482 et 51 contre 699 et 76 la semaine précédente)", précise Santé Publique France.

En Nouvelle-Aquitaine, plus de la moitié des admissions en services de soins critiques concerne des séniors, des personnes de 60 à 79 ans. Plus généralement, ce sont les personnes âgées de plus de 60 ans qui représentent l'énorme majorité (plus de 80%) des personnes hospitalisées.

Quasi-exclusivement Omicron

C'est Omicron qui circule en ce moment quasi-exclusivement en Nouvelle-Aquitaine. Plus précisément, un "sous-lignage" d'Omicron, est majoritaire : le BA.2, encore plus transmissible que les BA.1.1 et BA.3. La région "présente toujours la proportion de BA.2 la plus élevée de France métropolitaine", précise Santé Publique France.

Evolution des variants dans la région. - Santé Publique France

Le Covid-19 en chiffres en Nouvelle-Aquitaine