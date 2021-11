Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : circulation virale et hospitalisations conventionnelles en hausse

Cela fait maintenant un mois que le coronavirus a commencé à s'intensifier une nouvelle fois en Nouvelle-Aquitaine. Alors qu'au niveau national, on évoque la "cinquième vague" de la pandémie, dans la région, Santé Publique France souligne ce vendredi une "dynamique à la hausse" des nouveaux cas de Covid-19, accompagnée d'une augmentation de l'activité de dépistage par rapport à la semaine précédente, "une première depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle politique de remboursement des tests (NDLR, le 15 octobre)".

L'augmentation des taux d'incidence et de positivité concerne l'ensemble des tranches d'âge, à l'exception des moins de dix ans. Le taux d'incidence reste, comme la semaine dernière, supérieure au seuil d'alerte de 50 cas pour 100.000 habitants dans toutes les tranches d'âge. En Nouvelle-Aquitaine, il s'établit à 103,9 (contre 71,9 la semaine précédente). Chez les moins de 50 ans, la circulation virale est particulièrement active.

Cela concerne l'ensemble du territoire régional. Les indicateurs virologiques sont en hausse dans neuf départements sur 12 en Nouvelle-Aquitaine (ils sont stables en Corrèze, Creuse et dans les Deux-Sèvres). La progression la plus importante est observée dans les Landes. C'était déjà le cas la semaine précédente et Santé Publique France affirme que le département est celui qui présente les indicateurs virologiques les plus élevés dans la région.

Hospitalisations conventionnelles en hausse

Pour la semaine du 8 au 14 novembre, le nombre de nouvelles hospitalisations conventionnelles pour des patients diagnostiqués positifs au Covid-19 est en augmentation mais le nombre de nouvelles admissions en soins critiques reste stable. Le nombre de décès, quant à lui, reste "relativement stable avec 17 décès recensés en milieu hospitalier" (contre 23 la semaine précédente).

Disparités dans la couverture vaccinale

Dans la région, au 16 novembre, 91,8% des personnes âgées de 12 ans et plus sont complètement vaccinées. Mais des disparités départementales sont observées : la Dordogne est le département où la couverture vaccinale est la plus faible, la Charente-Maritime celui où elle est la plus forte ("ces données doivent cependant être interprétées avec précaution car les couvertures sont estimées par rapport au lieu de vaccination et non au lieu de résidence" précise Santé Publique France).

Découvrez ci-dessous les principaux indicateurs de l'évolution de la pandémie de coronavirus en Nouvelle-Aquitaine issus de Santé Publique France ce vendredi 19 novembre 2021.