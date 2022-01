Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : un nombre de cas record dans la région, les hospitalisations en hausse

"Les taux d’incidence et de positivité sont en forte hausse et n’avaient jamais été aussi élevés" en Nouvelle-Aquitaine indique Santé Publique France ce vendredi dans point épidémiologique hebdomadaire. Plus de 70.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés sur la dernière semaine de 2021.

Du jamais vu dans la région Nouvelle-Aquitaine. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a atteint plus de 70.000 la semaine dernière selon Santé Publique France. "Le nombre de nouveaux cas a plus que doublé par rapport à la semaine précédente" indique le bulletin publié ce vendredi 7 janvier 2022. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas en une semaine pour 100.000 habitants était de 1279 cas contre 529 la semaine d'avant. "L'intensification de la circulation du SARS-CoV-2 est extrêmement marquée en région Nouvelle-Aquitaine" ajoute l'agence.

Retrouvez plus bas dans l'article les principaux indicateurs de l'évolution de la pandémie de coronavirus en Nouvelle-Aquitaine issus de Santé Publique France.

Tous les départements de la région touchés par cette intensification

"Cette forte accélération de la circulation virale est observée dans tous les départements de la région" explique Santé Publique France. Le nombre de cas explose particulièrement en Gironde, dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques. En revanche, Santé Publique France n'est pas en mesure de communiquer précisément les taux d'incidence départementaux. Sur sa plateforme Géodes, au 3 janvier 2022, l'agence indiquait qu'elle suspendait "temporairement la publication des indicateurs épidémiologiques à l’échelle départementale et infra-départementale" car "des écarts ont été constatés dans SI-DEP entre les données reçues par Santé Publique France ce jour et celles observées dans les territoires à l’échelle départementale. Des investigations sont en cours avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la chaine de production des données dans l’objectif de les rétablir dans les meilleurs délais". Au moment où nous écrivons ces lignes, les données départementales ne sont toujours pas disponibles.

Le taux d'incidence explose chez les 20-30 ans

Dans son bulletin hebdomadaire, Santé Publique France indique que "les taux d’incidence les plus élevés sont observés chez les personnes âgées de 10 à 60 ans" avec un taux supérieur à 1000 cas pour 100.000 habitants. Dans le détail, on remarque que ce sont les 20-30 qui sont particulièrement touchés par cette 5e vague de coronavirus avec un taux d'incidence qui s'approche des 2500 cas pour 100.000 personnes. Quant aux taux de dépistage chez les enfants, "il diminue chez les enfants de moins de 10 ans". Une conséquence de la période de vacances scolaires précise Santé Publique France.

Les hospitalisations en augmentation

Alors que les hospitalisations avaient diminué la semaine précédente, les hospitalisations conventionnelles et en soins critiques sont reparties à la hausse pendant la dernière semaine de l'année 2021 : "491 nouvelles hospitalisations conventionnelles ont été enregistrées et 119 nouvelles admissions en soins critiques" selon les chiffres publiées par Santé Publique France "contre 447 et 103 respectivement" la semaine d'avant.

La majorité des admissions en secteur conventionnel concernent 63% des personnes âgées de 60 ans et plus. Si l'on regarde du côté des réanimations, 53 % des patients admis sont âgés de 60 à 79 ans et environ 30 % sont âgés de 40 à 59 ans.

Le nombre de décès liés au Covid-19 à l'hôpital est également en hausse : 73 personnes en une semaine, contre 64 la semaine précédente.

Le variant Omicron majoritaire en Nouvelle-Aquitaine

"Ça y est, le variant Omicron est majoritaire" dans la région, annonçait, ce mercredi 5 janvier, le directeur de l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, Benoît Elleboode sur France Bleu Gironde. Selon les chiffres de Santé Publique France, la variant Omicron du coronavirus, plus contagieux que le Delta, représentait 75,7% des tests positifs criblés sur la dernière semaine de 2021 contre 35,8% la semaine d'avant. "Inversement, la proportion de prélèvements positifs criblés avec [...] le variant Delta continuait de diminuer" indique le bulletin.

Moins de troisième dose du vaccin

En Nouvelle-Aquitaine, le nombre de personnes qui débutent ou terminent leurs primo-vaccination "évolue très peu" assure Santé Publique France. Chez les 12 ans et plus, 90,4% de la population de la région a reçu deux doses. En outre, "En semaine 52-2021, 225.005 individus ont reçu une dose de rappel [troisième dose, ndlr], un nombre sensiblement plus faible que celui observé la semaine précédente" indique Santé Publique France. "Au 04 janvier 2022, près de 2,5 millions de néo-aquitains ont reçu une dose de rappel soit 41,5 % de la population générale".