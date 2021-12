Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : hospitalisations et admissions en soins critiques "en forte hausse"

La hausse des taux d'incidence et de positivité amorcée ces trois dernières semaines en Nouvelle-Aquitaine se poursuit avec 302,2 cas pour 100.000 habitants (+56% depuis la semaine précédente) et un taux de positivité à 6,1% (+0,7 points). Le nombre de nouvelles hospitalisations conventionnelles et de nouvelles admissions en soins critiques sont également en forte hausse dans la région précise Santé Publique France ce vendredi 4 décembre alors qu'un nouveau conseil de défense sanitaire se réunira lundi.

Retrouvez plus bas dans l'article les principaux indicateurs de l'évolution de la pandémie de coronavirus en Nouvelle-Aquitaine issus de Santé Publique France ce vendredi 4 décembre 2021.

Des taux supérieurs à ceux de la vague épidémique de l'été

Toutes les classes d'âge sont concernées par ces tendances (à l'exception du taux de positivité qui reste stable pour les moins de dix ans et les 90 ans et plus). Désormais, des taux d’incidence supérieurs ou proches de 300 cas pour 100.000 habitants sont retrouvés chez les moins de 50 ans. Cette hausse des taux d'incidence se retrouve dans quasiment tous les départements de la région. Les taux d'incidence sont proches ou supérieurs à 200 cas pour 100.000 habitants dans onze départements (contre cinq pour la semaine du 15 au 21 novembre) et supérieurs à 400 cas pour 100.000 habitants dans deux départements (Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques). "A l'exception de la Charente-Maritime, tous les départements ont désormais dépassé les niveaux atteints lors de la vague épidémique survenue cet été" ajoute Santé Publique France. Conséquence de cette flambée des taux d'incidence, dans les Pyrénées-Atlantiques, le préfet a annoncé mardi un retour au port du masque obligatoire en extérieur dans le centre des principales villes du département. Des décisions de cet ordre ont également été annoncées dans d'autres départements ces derniers jours comme en Gironde ou dans les Landes (dès samedi 27 novembre) ou en Haute-Vienne (mercredi 1er décembre).

Hospitalisations conventionnelles et admissions en services de soins critiques en hausse

Pour la semaine du 22 au 28 novembre, le nombre de nouvelles hospitalisations conventionnelles et de nouvelles admissions en soins critiques est en forte hausse et ces chiffres atteignent, là aussi, des valeurs proches de celles observées l'été dernier. Cette dernière semaine, 301 nouvelles hospitalisations conventionnelles ont été enregistrées (contre 220 la semaine d'avant) et 74 admissions en soins critiques (contre 54 la semaine d'avant). Le nombre de décès est également de nouveau en hausse avec 41 décès recensés en milieu hospitalier pour la semaine du 22 au 28 novembre (contre 31 la semaine précédente). Dans certains hôpitaux de la région, comme à La Rochelle, les visites sont désormais interdites. À Guéret, en Creuse, le service des urgences s'est vu supprimer quinze lits début octobre et une partie des personnels s'inquiètent de l'accueil qu'ils pourront réserver à leurs patients alors que le nombre d'admissions de personnes diagnostiquées Covid-19 est en hausse.

250 clusters "en cours d'investigation"

Santé Publique France signale également une "forte hausse du nombre de nouveaux clusters signalés dans la région pour la deuxième semaine consécutive". Au 28 novembre, 250 clusters étaient "en cours d'investigation" dans la région dont plus de la moitié en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques. Le milieu scolaire, les universités et les crèches représentent près de la moitié de ces clusters. En ce qui concerne le variant Omicron, Santé Publique France rappelle qu'il a été détecté dans huit prélèvements en France métropolitaine. En Nouvelle-Aquitaine, c'est toujours la mutation L452R, portée principalement par le variant Delta, qui est la plus présente dans les tests passés au crible.

Peu d'évolution de la couverture vaccinale

Dans la région, au 30 novembre, "le nombre de personnes initiant ou complétant leur schéma vaccinal a peu évolué par rapport à la semaine passée" ajoute Santé Publique France. C'était le même constat la semaine dernière. La couverture vaccinale se monte à 92,3% dans la région pour les personnes éligibles pour le vaccin contre le Covid c'est-à-dire les personnes âgées de 12 ans et plus. Par ailleurs, le nombre de personnes ayant bénéficié d'une troisième dose de vaccins augmente lentement. Trouver un créneau relève parfois du défi et l'organisation de la campagne de rappel a connu quelques couacs notamment dans les relations entre les centres de vaccination du Pays basque et le ministère de la Santé.

Les chiffres du coronavirus en Nouvelle-Aquitaine