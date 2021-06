Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : "Il se passe quelque chose" confirment l'ARS et Santé Publique France

"Il se passe quelque chose", confirme Benoît Elleboode, le directeur de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine. Face à un taux d'incidence de 71 au niveau régional (en dessous de la moyenne nationale), "il ne baisse que de 7% par rapport à la semaine précédente, ce que l’on considère comme une stabilisation". "Dans les autres régions, on constate des baisses plus importantes", précise-t-il, en ajoutant "comme l'a dit Gabriel Attal, c'est la dynamique qui nous inquiète". Un peu plus tôt dans la journée, ce mercredi, le porte-parole du gouvernement, parlait de "signaux d'alerte" en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Benoît Elleboode voit deux explications à la situation : l'impact du déconfinement, et une immunité moindre. "Comme nous avons été moins touchés, la population jeune (moins de 50 ans) est moins immunisée."

Alors que Gabriel Attal, annonçait une augmentation de 80% du taux d'incidence (le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants) dans les Pyrénées-Atlantiques, l'ARS tempère : "Il y a une hausse dans les Pyrénées-Atlantiques qui ont un taux actuel de 110 (+36%), la Charente-Maritime (44,7) et le Lot-et-Garonne (69,3). Dans les autres départements, on a des taux d’incidence qui baissent." "Nous, ce sont les chiffres stabilisés que l'on suit, de semaine en semaine", précise encore Benoît Elleboode, pour expliquer la dissonance avec les annonces du porte-parole du gouvernement.