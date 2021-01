Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : l'ARS vise la vaccination de 6.500 personnes d'ici la fin de la semaine

L'ARS de Nouvelle-Aquitaine vise la vaccination de 6.500 personnes d'ici à la fin de la semaine, selon son directeur. Benoît Elleboode s'exprimait lors du lancement de la campagne de vaccination en Gironde ce mercredi. Il a rappelé que la région disposait de 52.000 doses de vaccins dans son stock régional, celui qui va dans les Ehpad et USLD relevant de la fonction publique hospitalière. "Nous sommes loin de manquer de doses de vaccins", a-t-il résumé. 3000 doses vont également être acheminées dans des établissements de 5 ou 6 départements de la région, a-t-il ajouté. Les vaccins arrivent en Nouvelle-Aquitaine dans deux stocks : un national, pour les résidents des établissements privés, un régional, pour les établissements publics.

Quelle stratégie pour la région ?

Pour l'instant, la vaccination est ouverte seulement aux résidents des Ephad et Unités de soin de longue durée et aux professionnels de santé à risque ou de plus de 50 ans. "Une stratégie veut dire prioriser", a rappelé Benoît Elleboode. "La priorité ce sont les personnes âgées qui résident dans les Ephad (1% de la population, un tiers des décès). Ce sont les plus fragiles, les plus à risque d’avoir des formes graves [...] On a également choisi de cibler l’ensemble des professionnels de santé qui prennent des risques en faisant leur métier." Le public cible s’étend dès le 18 janvier aux personnes âgées fragiles à domicile. Alors que des centres de vaccination pourront être ouverts dans chaque établissement de santé, "les collectivités, les communes, pourront ouvrir d’autres centres de vaccination au mois de février/mars" a précisé Benoît Elleboode.

Début des vaccinations dans trois départements

En Nouvelle-Aquitaine, la campagne a débuté ce lundi avec la vaccination de Nicole, une Paloise de 77 ans. Dans la journée, 10 patients et 20 soignants étaient vaccinés à l'USLD, unité de soin longue durée de Pau.

Ce 4 janvier, la vaccination débutait également en Charente-Maritime, à Saintes, pour les soignants de plus de 50 ans. Dans le département, un millier de soignants (sur les deux sites de Saintes et Saint Jean d'Angély) et 1 200 résidents des 18 maisons de retraite de Saintonge doivent être vaccinés avant la fin janvier.

Ce mercredi, le centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne, lançait sa campagne, inaugurant la vaccination au Pays basque, avec 5 résidents de l'unité de soins longue durée, puis une dizaine de membres du personnels soignants. Les Ehpad d'Hasparren, de Saint-Jean-de-Luz, de Bayonne ou encore de Sare vont commencer à vacciner ce jeudi. Sur les quelque 600 résidents d'Ehpad sollicités jusqu'à présent au Pays Basque, un peu plus de 50% souhaitent se faire vacciner, selon France Bleu Pays basque.

En Gironde, la vaccination a débuté ce mercredi par la vaccination 60 résidents et de membres du personnel de l’Ehpad de Lormont. Trois centres de vaccination ont également ouverts à Bordeaux ce mercredi : à l'hôpital St André, le CHU Pellegrin et Haut-l'Evêque. À terme, 10 centres de vaccination seront ouverts dans chacun des établissements de santé du département.