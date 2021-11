Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : la cinquième vague "effective" dans la région

Un taux d'incidence régional qui a quasiment doublé en une semaine (à 192,7 cas pour 100.000 habitants contre 104,2 la semaine précédente), 11.562 nouveaux cas de Covid-19 confirmés dans la région et une activité de dépistage qui "augmente fortement" alors que la politique de remboursement des tests a évolué : Santé Publique France confirme ce vendredi, dans son point épidémique hebdomadaire pour la Nouvelle-Aquitaine, la tendance constatée partout en France. La cinquième vague du coronavirus est "effective" dans la région.

Retrouvez plus bas dans l'article les principaux indicateurs de l'évolution de la pandémie de coronavirus en Nouvelle-Aquitaine issus de Santé Publique France ce vendredi 26 novembre 2021.

Une circulation très active du virus, en particulier dans les Landes

Toutes les classes d'âge sont concernées par la hausse du taux d'incidence. Chez les 0-9 ans et les 10-19 ans, il a "plus que doublé". Désormais, seule la tranche d'âge des 80-89 ans présente un taux d'incidence inférieur à 100 cas pour 100.000 habitants et ce taux est supérieur à 200 cas pour 100.000 habitants pour les moins de 50 ans. Cette tendance régionale se retrouve dans la majorité des départements. La Charente, la Creuse, le Lot-et-Garonne, la Vienne et la Haute-Vienne ont dépassé les niveaux atteints lors de la vague cet été. Les Landes (276 cas pour 100.000 habitants lors de la semaine du 15 au 21 novembre), le Lot-et-Garonne (264 cas) et les Pyrénées-Atlantiques (250 cas) sont les plus touchés.

Hospitalisations conventionnelles et admissions en services de soins critiques en hausse

Pour la semaine du 15 au 21 novembre, le nombre de nouvelles hospitalisations conventionnelles pour des patients diagnostiqués positifs au Covid-19 est en augmentation et c'est le cas aussi pour le nombre de nouvelles admissions en soins critiques (alors qu'il restait stable la semaine précédente). Le nombre de décès, quant à lui, est en légère augmentation avec 29 décès recensés en milieu hospitalier (contre 17 la semaine d'avant).

123 clusters "en cours d'investigation"

Les clusters repartent également à la hausse après une "relative stabilité" depuis deux mois environ. Santé Publique France indique que 90 clusters ont été déclarés au cours de la semaine du 15 au 21 novembre en Nouvelle-Aquitaine (contre 22 la semaine d'avant). Au 21 novembre, 123 clusters étaient "en cours d'investigation" sur l'ensemble de la région dont plus de la moitié dans les départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne. Le milieu scolaire et les crèches redeviennent le type de collectivité le plus concerné (dont 75% dans des écoles maternelles et élémentaires). Le rectorat de Bordeaux précise de son côté ce vendredi que six écoles sont fermées dans la région dont cinq dans les Pyrénées-Atlantiques et une dans les Landes. Dans l'académie de Limoges, des écoles sont aussi fermées dont, par exemple, le groupe scolaire de Monts-sur-Guesnes dans la Vienne.

Une couverture vaccinale qui "évolue peu"

Dans la région, au 23 novembre, "le nombre de personnes initiant ou complétant leur schéma vaccinal évolue peu par rapport à la semaine passée" ajoute Santé Publique France (92,1% de personnes de 12 ans et plus bénéficient d'une couverture vaccinale dite "complète). Santé Publique France ne produit pas encore d'éléments sur les conséquences des annonces gouvernementales de ce jeudi en matière de troisième dose mais il est estimé que 72,8% des personnes âgées de 65 ans et plus, qui étaient éligibles à la dose de rappel au 23 novembre, l'avaient effectivement reçue.

Les chiffres du coronavirus en Nouvelle-Aquitaine