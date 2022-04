Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : pas encore "d'amorce significative de décrue" dans la région

Pour la troisième semaine consécutive, les taux d'incidence et de dépistage se stabilisent, mais la circulation virale reste "très active", note Santé publique France ce vendredi. C'est la conséquence d'une hausse du taux de positivité, le pourcentage de cas positifs par rapport au nombre de tests.

La circulation virale du Coronavirus reste "très active" en Nouvelle-Aquitaine, prévient Santé publique France ce vendredi dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire. Même si les taux d'incidence et de dépistage se stabilisent dans la région, pour la troisième semaine consécutive, "une hausse du taux de positivité est relevée". Si la situation est "globalement stable" depuis la fin du mois de mars, il n'y a pas encore "d'amorce significative de décrue", résume l'agence de santé publique.

Le taux de positivité représente le pourcentage de cas positifs, par rapport au nombre de tests. En cette 14e semaine de l'année, débutée le lundi 11 avril, il est de 36,2 %, contre 35,3% la semaine précédente. "Plus de 67 000 nouveaux cas sont encore détectés par semaine dans la région ce qui témoigne d’une circulation virale très active", prévient Santé publique France.

Des départements moins impactés

Dans le détail, certains départements de la région sont moins impactés et voient ce taux de positivité diminuer. C'est le cas de la Creuse, où il passe de 36,8% à 35,7% et du Lot-et-Garonne (de 35,6% à 32,6%). En Gironde, il n'a pas évolué par rapport à la semaine précédente, restant à 32,5%. Dans ces trois départements, le taux d'incidence est également en baisse.

Légère hausse du nombre de nouvelles hospitalisations

Comme les semaines précédentes, le nombre de nouvelles hospitalisations "poursuit lentement sa hausse", indique Santé publique France, avec 784 nouvelles personnes concernées cette semaine, contre 683 la précédente. Des chiffres qui se maintiennent tout de même loin du "pic observé fin janvier, début février", avec à l'époque plus de 1 300 nouvelles hospitalisations.

Comme cela a pu être observé par l'agence de santé publique lors des précédents relevés hebdomadaires, ces hausses continuent de concerner essentiellement les personnes âgées de 60 ans et plus. Une population qui représente environ 84% des nouvelles hospitalisations en cette 14e semaine. On ne connait pas encore l'état de couverture vaccinale de seconde dose de rappel de cette population depuis que les 60-79 ans sont concernés par cette 4e dose de vaccin.