Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : la progression de la circulation du virus se poursuit

La progression de la circulation du SARS-CoV-2 se poursuit en ce mois de janvier en Nouvelle-Aquitaine. Ce vendredi 22 janvier 2021, le bulletin hebdomadaire de Santé Publique France dans la région relève des taux d'incidence et des hospitalisations en hausse dans la plupart des départements de Nouvelle-Aquitaine. Quant à savoir ce que la généralisation du couvre-feu à 18h la semaine dernière a changé, les épidémiologistes restent prudents à ce stade et attendent d'avoir quelques jours supplémentaires de recul pour se forger une conviction.

NB : retrouvez tous les derniers chiffres par département (parfois plus récents que ceux présentés par Santé Publique France dans son point épidémiologique) en fin d'article.

Le taux d'incidence le plus élevé dans les Deux-Sèvres

Sauf dans les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et la Haute-Vienne où le taux d'incidence semble se stabiliser depuis une à deux semaines, cet indicateur progresse partout. Dans le détail, Santé Publique France écrit dans son point épidémiologique : "Pour la deuxième semaine de l'année, cette hausse a été particulièrement marquée en Dordogne (+45 %), en Charente (+35 %) et dans le Lot-et-Garonne (+26 %). Le taux d’incidence dans les Deux-Sèvres reste le plus élevé et atteint 268 cas pour 100.000 habitants". Cette hausse est observée dans toutes les tranches d’âge, particulièrement chez les 75 ans et plus où ce taux a progressé de 30 % et est désormais le taux le plus élevé (199,6 / 100.000).

Augmentation des hospitalisations

Au 21 janvier 2021, 1389 personnes sont hospitalisées pour Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine, dont 181 en services de réanimation ou soins intensifs (contre respectivement 1192 et 153 la semaine dernière). Parmi les patients hospitalisés, une majorité a plus de 70 ans. Alors que le département de Charente-Maritime était plutôt préservé jusque là, le directeur de l'hôpital de La Rochelle évoquait ce jeudi "une situation tout à fait critique" et des capacités de réanimation arrivées à saturation.

2064 décès avec mention de Covid-19

Au 21 janvier 2021, en Nouvelle-Aquitaine, 2064 décès avec mention de Covid-19 ont été reçus via la certification électronique des décès, soit 118 morts supplémentaires au cours de la deuxième semaine de janvier.

1,49% de la population vaccinée

Non sans tensions, la campagne de vaccination se poursuit avec les plus de 75 ans, les personnes identifiées comme fragiles et les soignants en Nouvelle-Aquitaine. Le ministère de la Santé recense près de 90.000 personnes (1,49% de la population) ayant reçu au moins une dose de vaccin à la date du jeudi 21 janvier.

Les chiffres du coronavirus en Nouvelle-Aquitaine