La région Nouvelle-Aquitaine et l’Agence régionale de santé ont décidé d’accorder une prime aux élèves aides-soignants et des étudiants en soins infirmiers pour les récompenser de leur engagement durant la crise sanitaire. 3500 élèves sont concernés.

Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : la région et l'ARS récompensent les élèves aides-soignants et infirmiers

Les élèves aides-soignants et infirmiers ont souvent été en première ligne pendant l'épidémie de coronavirus, aux côtés des équipes soignantes dans les centres hospitaliers et structures médico-sociales. La région Nouvelle-Aquitaine et l'Agence régionale de santé (ARS) ont donc décidé de récompenser leur engagement en leur versant une prime. Le montant de cette aide est de 200 euros par semaine de stage pour les étudiants qui ont été en unité Covid et de 100 euros pour les autres.

Valoriser les étudiants exposés pendant la crise sanitaire

À travers cette prime, la région Nouvelle-Aquitaine et l'ARS souhaitent "valoriser celles et ceux qui auront été exposés durant cette période, et les conduire ainsi à confirmer leurs aspirations pour ces métiers en tension".

Elle concerne 3500 étudiants et sera financée grâce à la mobilisation du Pacte Régional d’Investissements dans les Compétences signé entre l’État et la Région. Un plafond a également été prévu pour les étudiants qui auraient effectué plusieurs semaines de stages : ceux qui ont travaillé en unité Covid peuvent toucher jusqu'à 1000 euros maximum et ceux qui étaient dans d'autres services ont le droit à 500 euros maximum.

Des critères ont été instaurés pour percevoir la prime. Pour en bénéficier, il faut avoir réaliser un stage entre le 1er avril et le 11 mai. Les demandes sont à déposer jusqu'au 31 août.