Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : 825 personnes hospitalisées, 196 en réanimation

825 personnes étaient hospitalisées ce dimanche à 14h en Nouvelle-Aquitaine annonce l'Agence régionale de santé lors de son point journalier (soit 13 de plus en 24h). Parmi elles, 196 personnes sont en réanimation ou en soins intensifs (+3 par rapport à la veille).

On déplorait à 14h 247 décès parmi les personnes hospitalisées depuis le début de l'épidémie, soit six de plus qu'hier. Au total, 1061 personnes sont sorties guéries de l’hôpital (+14 par rapport à la veille)

L'épidémie poursuit sa progression en Nouvelle-Aquitaine avec 76 nouveaux cas confirmés, recensés par Santé publique France ce 18 avril, ce qui porte le total à 3973 cas confirmés dans la région.

Bilan du nombre de cas confirmés de Covid-19 par départements de Nouvelle-Aquitaine - ARS Nouvelle Aquitaine

Le détail des hospitalisations et décès par département

Bilan des hospitalisations, réanimations et décès dans les départements de Nouvelle-Aquitaine - ARS Nouvelle Aquitaine

La situation dans les Ehpad

L'ARS fait également un point sur la situation dans les Ehpad. Ce dimanche matin à 9h, 289 établissements sur les 898 que compte la Nouvelle-Aquitaine ont fait part d'un ou plusieurs cas possibles ou confirmés de Covid-19, parmi les résidents ou le personnel. C'est cinq de plus en 24h.

Au total 1157 résidents sont confirmés ou cas possibles de Covid-19 (plus 20 par rapport à la veille). Parmi eux, 83 sont décédés au sein des établissements (identique à la veille), et 47 sont décédés à l’hôpital (+3 par rapport à la veille).