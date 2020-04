Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : 812 personnes hospitalisées ce samedi, 193 en réanimation

812 personnes étaient hospitalisées ce samedi à 14h en Nouvelle-Aquitaine annonce l'Agence régionale de santé lors de son point journalier (soit 18 de moins en 24h). Parmi elles, 193 personnes sont en réanimation ou en soins intensifs (10 de moins par rapport à la veille).

On déplorait à 14h, 241 décès parmi les personnes hospitalisées depuis le début de l'épidémie, soit huit de plus qu'hier. Au total, 1047 personnes sont sorties guéries de l’hôpital (45 de plus par rapport à la veille)

L'épidémie continue sa progression en Nouvelle-Aquitaine avec 69 nouveaux cas confirmés, recensés par Santé publique France ce 17 avril, ce qui porte le total à 3898 cas confirmés dans la région.

Nombre de cas de Covid-19 par départements en Nouvelle-Aquitaine au 17 avril 2020 - ARS Nouvelle-Aquitaine

Le détail des hospitalisations et décès par département

Détails des hospitalisations, des retours à domicile et des décès à l'hôpital par départements de Nouvelle-Aquitaine - ARS Nouvelle Aquitaine

La situation dans les Ehpad

L'ARS fait également un point sur la situation dans les Ehpad. Ce samedi matin à 9h, 284 établissements sur les 898 que compte la Nouvelle-Aquitaine ont fait part d'un ou plusieurs cas possibles ou confirmés de Covid-19, parmi les résidents ou le personnel. C'est 10 de plus en 24h.

Au total 1137 résidents sont confirmés ou cas possibles de Covid-19 (plus 112 par rapport à la veille). Parmi eux, 83 sont décédés au sein des établissements (+ 10 par rapport à la veille), et 44 sont décédés à l’hôpital (+4 par rapport à la veille).

De nouvelles recommandations pour les IVG

L'Agence Régionale de Santé annonce également de nouvelles recommandations pour les Interruptions Volontaires de Grossesse (IVG).

Les acteurs déjà impliqués en matière d’IVG sont autorisés à réaliser la consultation concernant la prise de médicament par téléconsultation. De plus, les délais d’IVG médicamenteuse ont été allongés en ville de 7 à 9 semaines d’aménorrhée.

La prise en charge de la téléconsultation sera assurée par l’Assurance maladie obligatoire à 100%. C'est le cas pour toutes les téléconsultations pendant la période de l’épidémie. Les soins sont gratuits et l'anonymat s'applique toujours.

Concernant les IVG nécessitant une intervention en milieu hospitalier, les scientifiques préconisent que les interventions sous anesthésie locale soient proposées aux femmes.