Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : le nombre d'hospitalisations "stable mais à un niveau élevé"

Pour la deuxième semaine de suite, les indicateurs virologiques du Covid 19 sont en hausse en Nouvelle-Aquitaine, dans un contexte de levée de certaines mesures barrières, comme le port du masque. Le taux d’incidence est de nouveau proche de 1.000 pour 100.000 habitants (976) et le taux de positivité atteint 34,1%. L’augmentation la plus importante du taux d’incidence est observée chez les jeunes de 10-20 ans, parallèlement à une forte augmentation de l’activité de dépistage, mais les adultes âgés de 30 à 40 ans présentent toujours le taux d’incidence le plus élevé, 1.290 pour 100.000 habitants.

La situation est homogène sur l’ensemble du territoire avec une intensification de la circulation virale dans tous les départements, à l’exception des Pyrénées-Atlantiques où la situation se stabilise. C'est dans les Deux-Sèvres qu'on observe la hausse la plus forte, +45%, avec le taux d’incidence le plus élevé de la Région (1.255 pour 100.000 hab.)

Les hospitalisations stables après une hausse

Les chiffres restent stables, mais élevés, pour les nouvelles hospitalisations conventionnelles et de nouvelles admissions en service de soins critiques (respectivement 575 et 50 contre 588 et 52 la semaine précédente). Après la hausse observée précédemment, la tendance s’inverse chez les moins de 40 ans et le nombre de nouvelles hospitalisations en secteur conventionnel tend à diminuer.

Quant aux patients admis en soins critiques, plus de 40% ont entre 60 et 79 ans et 30% sont âgés de 80 ans et plus. Le nombre d’hospitalisations en soins critiques diminue toujours progressivement depuis le pic enregistré mi-février mais reste là aussi très élevé. Le 22 mars 2022, 1.485 patients positifs au Covid 19 étaient hospitalisés dans la région, dont 103 en soins critiques (contre respectivement 1.638 et 137 la semaine précédente).

Le variant Omicron circule de manière quasi-exclusive depuis mi-janvier 2022 et en région Nouvelle-Aquitaine le sous-variant BA.2 est majoritaire depuis plusieurs semaines.

81,3% des Néo-Aquitains vaccinés, seulement 76,6% des plus de 80 ans

Au 21 mars 2022, 81,3 % des Néo-Aquitains ont reçu une primo-vaccination complète contre le Covid 19. La vaccination des enfants de 5 à 11 ans progresse peu : 5,2 % des enfants de cette tranche d’âge ont reçu une première dose de vaccin au 21 mars 2022 et 3,8 % ont une primo-vaccination complète (soit 17 500 enfants environ). Autre constat, la couverture vaccinale chez les personnes de 80 ans et plus (76,6%) demeure inférieure à celle des personnes de 50-79 ans (80,0%).