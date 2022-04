Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : le nord de la région davantage touché, des chiffres "stables mais élevés"

Cette 15e semaine de l'année ne fait pas mentir les précédentes en Nouvelle-Aquitaine : les chiffres de l'épidémie de coronavirus sont "globalement stables" ou en légère baisse, mais "ils restent élevés", prévient Santé publique France ce vendredi 22 avril. L'agence de santé publique note également que "les taux d'incidence les plus élevés sont toujours observés" dans trois départements du nord de la région : la Corrèze, les Deux-Sèvres et la Vienne.

Comme la semaine précédente, ce sont les taux d'incidence et de positivité qui tendent à diminuer en Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier, qui représente le pourcentage de cas positifs, par rapport au nombre de tests, est désormais de 33,8%, contre 36,3% une semaine plus tôt. Mais les chiffres restent élevés, comme le nombre de nouveaux cas identifiés par semaine : plus de 60 000 en cette 15e semaine de l'année, contre 67 000 la précédente.

Le nord de la Nouvelle-Aquitaine davantage touché

Même si "l'évolution de la circulation virale est relativement homogène sur l'ensemble du territoire", certains départements enregistrent des taux d'incidence bien plus élevés. C'est le cas de la Corrèze (1 316 pour 100 000 habitants), les Deux-Sèvres (1 238) et la Vienne (1 200). A l'inverse, trois départements sont passés sous la barre des 950 cas pour 1 000 habitants : les Pyrénées-Atlantiques (845), le Lot-et-Garonne (868) et la Haute-Vienne (911).

Hospitalisations : des chiffres incertains

Du côté des hospitalisations, le nombre de nouvelles entrées est plus faible que celui de la semaine précédente, constate Santé publique France, de 716 contre 814. Mais cette amorce de décrue n'est pas certaine : "ces données ne sont pas consolidées et peuvent être amenées à augmenter", précise-t-elle. Chiffre plus certain : les personnes âgées de 60 ans et plus sont toujours celles qui sont les plus représentées parmi les nouvelles hospitalisations.

Si les chiffres d'entrées en soins critiques ne sont pas consolidés, l'agence de santé publique note tout de même une "légère hausse" et constate que "plus de la moitié de ces patients a entre 60 et 79 ans". Au 19 avril, 1 726 patients atteint du coronavirus étaient hospitalisés en Nouvelle-Aquitaine, dont 131 en soins critiques.