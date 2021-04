Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : la situation se dégrade mais la vaccination a déjà des effets positifs

Alors que l’ensemble des indicateurs de surveillance de la Covid-19 sont en augmentation en Nouvelle-Aquitaine, Santé publique France publie ce vendredi 9 avril son bulletin épidémiologique hebdomadaire et souligne la forte hausse du nombre d’admissions en réanimation sur une semaine. Même si "la Nouvelle-Aquitaine, avec la région Bretagne, reste l’une des régions les moins impactée", les indicateurs sont inquiétants. "Même un département comme les Pyrénées-Atlantiques qui présentait une dynamique très rassurante depuis la fin d’année 2020 (...), montre une nouvelle augmentation du nombre de patients positifs rapporté à la population" précise Santé publique France.

Face à cette circulation accrue, Santé publique France insiste sur l'importance de "l’adhésion aux mesures de prévention individuelles, le respect des mesures de freinage collectives ainsi que l’accélération de la vaccination" et rappelle qu'il "reste essentiel que chaque personne présentant des symptômes évocateurs de Covid-19 s’isole immédiatement et réalise un test diagnostic dans les plus brefs délais."

Un taux d'incidence en hausse dans cinq départements de Nouvelle-Aquitaine

Dans son bulletin épidémiologique publié ce vendredi, 9 avril Santé Publique France constate que la circulation du virus reste importante dans la région "avec un taux d’incidence qui atteint 225,7 / 100.000 habitants". Sur une semaine 13.541 nouveaux cas ont été confirmés en Nouvelle-Aquitaine alors que le taux de positivité est stable à 5,2 % (contre 5,4 % la semaine précédente). Le taux d’incidence est en hausse dans toutes les classes d’âge excepté chez les moins de 15 ans et les 75 ans et plus pour lesquels ils restent stables.

Le taux d'incidence reste hétérogène sur le territoire néo-aquitain avec un taux d’incidence qui varie au 6 avril de 75,7 pour 100.000 habitants dans la Creuse à 314,4 pour 100.000 habitants en Dordogne. Santé publique France précise que sur une semaine, "le taux d’incidence est en hausse pour cinq départements : Charente-Maritime (+26 %), Creuse (+31 %), Haute-Vienne (+36 %), Pyrénées-Atlantiques (+26 %) et Deux-Sèvres (+21 %)," alors qu'il reste relativement stable dans les autres départements.

Santé publique France note également que le "taux de dépistage est en hausse dans tous les départements à l’exception de la Corrèze où il reste stable". Les plus fortes hausse sont observées en Creuse (+ 21 %) dans les Pyrénées-Atlantiques (+ 26 %) et en Haute-Vienne (+ 26 %).

Évolution hebdomadaire du taux d'incidence par départements en Nouvelle-Aquitaine. - ©Santé publique France

Plus d'un tiers des patients hospitalisés se trouvent en Gironde

Au 06 avril 2021, 1.258 personnes sont hospitalisées pour Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine, dont 255 en services de réanimation ou soins intensifs (contre respectivement 1.188 et 220 la semaine précédente). L’occupation des lits pour Covid-19 (hors transferts) continue donc à augmenter en Nouvelle-Aquitaine sur la dernière semaine. Santé publique France précise que "plus d’un tiers des patients (38,4 %) sont hospitalisés en Gironde et 9% en Haute-Vienne."

Santé publique France indique que "le nombre de nouvelles admissions en réanimation montre une forte hausse cette dernière semaine passant de 94 à 135" avec une "modification des caractéristiques des patients admis en réanimation" qui sont plus jeunes que lors des précédentes vagues en Nouvelle-Aquitaine comme sur le reste du territoire français. Les patients en réanimation restent majoritairement des hommes (72%) en moyenne âgés de 65 ans et présentant au moins une comorbidité.

Nombre et part des hospitalisations et réanimations pour Covid-19 dans les départements de Nouvelle-Aquitaine. - ©Santé publique France

Le nombre de décès en baisse sur une semaine

Au 6 avril, le nombre de décès liés au Covid-19 s'élève à 3.118 dans en Nouvelle-Aquitaine, soit 62 décès supplémentaires en une semaine. Parmi les patients décédés dans la région, 82% étaient âgée de 75 ans ou plus, et 60 % avaient au moins une comorbidité connue renseignée dans le certificat de décès. Santé publique France note que sur la dernière semaine, "le nombre de nouveaux décès à l’hôpital tend à diminuer avec 62 nouveaux décès enregistrés par les établissements de santé (vs 77 la semaine précédente)."

Nombre de décès avec mention du Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. - ©Santé publique France

L'impact de la vaccination commence à être visible

Un élément positif est tout de même souligné, l'impact de la vaccination sur la circulation du virus puisque "on observe une dynamique différente chez les personnes âgées de 75 ans et plus qui était la tranche d’âge ciblée (....) le taux d’incidence, chez les 75 ans et plus, est désormais le plus faible". Une observation encore nette en Ehpad, ce qui constitue un argument fort pour sensibiliser la population à la vaccination pour Santé publique France.

En Nouvelle-Aquitaine, près de 62 % des personnes âgées de 75 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19 dans la région au 6 avril et 31 % d’entre eux ont reçu deux doses. Il existe cependant des disparités départementales en la matière, 14,7% de la population a reçu une dose dans le Lot-et-Garonne alors que la proportion s'élève à 18,4% en Corrèze, dans la Creuse et dans les Pyrénées-Atlantiques. Chez les résidents des Ehpad et USLD le taux est beaucoup plus important puisque 97% des résidents ont reçu au moins une dose et 76,3% d’entre eux ont reçu deux doses.