Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : 710 personnes hospitalisées ce dimanche, 134 en réanimation

710 personnes étaient hospitalisées ce dimanche à 14h en Nouvelle-Aquitaine annonce l'Agence régionale de santé lors de son point journalier (soit trois de plus en 24h). Parmi elles, 134 personnes sont en réanimation ou en soins intensifs (une de plus par rapport à la veille).

On déplorait à 14h, 294 décès parmi les personnes hospitalisées depuis le début de l'épidémie, soit cinq de plus qu'hier. Au total, 1284 personnes sont sorties guéries de l’hôpital (huit de plus par rapport à la veille).

L'épidémie continue sa progression en Nouvelle-Aquitaine avec 34 nouveaux cas confirmés, recensés par Santé publique France ce 25 avril, ce qui porte le total à 4527 cas confirmés dans la région.

Nombre de cas de Covid-19 par départements en Nouvelle-Aquitaine au 25 avril 2020 - ARS Nouvelle-Aquitaine

Le détail des hospitalisations et décès par département

Détails des hospitalisations, des retours à domicile et des décès à l'hôpital par départements de Nouvelle-Aquitaine - ARS Nouvelle-Aquitaine

La situation dans les Ehpad

Ce dimanche matin à 9h, 324 établissements sur les 898 que compte la Nouvelle-Aquitaine ont fait part d'un ou plusieurs cas possibles ou confirmés parmi les résidents ou le personnel. C'est deux de plus en 24h. Au total, 103 résidents sont décédés au sein des établissements (+2 par rapport à la veille), et 65 sont décédés à l’hôpital (+2 par rapport à la veille).

Les recommandations de l'ARS sur la vaccination des nourrissons

L'ARS rappelle que la vaccination est primordiale pour les nourrissons y compris pendant le confinement. Cette année l'Agence nationale de sécurité du médicament observe une baisse observe une baisse sensible de la vaccination.

Pourtant, la Haute autorité de santé (HAS) considère qu’il est nécessaire de maintenir l’ensemble des vaccinations obligatoires des nourrissons (à 2, 4, 5, 11, 12 et 16-18 mois) dans le contexte de l’épidémie de COVID-19.

Pour les enfants de moins de 2 ans, la vaccination, inscrite dans le suivi médical des nourrissons, est réalisée lors des examens systématiques. Il est donc vivement conseillé de prendre contact avec son médecin pour réaliser les vaccinations de nourrissons, même en période de confinement.

Pour les enfants à partir de 6 ans (âge de la prochaine vaccination recommandée), les vaccinations peuvent être différées jusqu'à la levée prochaine des mesures de confinement.