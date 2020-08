Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : une campagne pour éviter le virus lors des rassemblements festifs

"Faire la fête sans inviter le coronavirus". Douze "clusters" sont recensés en Nouvelle-Aquitaine et plusieurs d'entre eux sont liés à des événements privés. C'est la raison pour laquelle, l'Agence régionale de santé lance ce mardi 11 août une campagne d'information destinée à éviter la circulation du virus lors de fêtes de famille ou entre amis.

L’augmentation du taux d’incidence, c’est-à-dire le nombre de cas positifs en lien avec l’apparition de foyers épidémiques ("clusters") s'est confirmée sur la semaine du 3 au 9 août. Idem pour l’activité de SOS médecins. La Gironde reste classée en vulnérabilité modérée et les autres départements sont en vulnérabilité limitée avec une vigilance dans les Pyrénées-Atlantiques et dans le Lot-et-Garonne. L'Agence régionale de santé encourage les uns et les autres à se faire tester en cas de symptômes au moins 48h avant de participer à une fête quelconque. Le docteur Daniel Habold, directeur de la santé publique et environnementale à l'agence régionale de santé rappelle : "Si on a des petits symptômes, il ne faut pas hésiter à se faire tester avant, à fortiori si on prévoit une fête un peu large. Lorsqu'on est symptomatique on ne va pas à une fête de famille ou alors on y va après avoir fait un test qui s'est révélé négatif."

Douze "clusters" sont recensés en Nouvelle-Aquitaine et plusieurs d'entre eux sont liés à des événements privés. - (capture d'écran)

à lire aussi Coronavirus : un cluster identifié à Pau

Sur l’ensemble des départements, des campagnes de dépistage sont actuellement mises en œuvre (lieux touristiques, plages, lieux à proximité de clusters). D'après les chiffres présentés par l'Agence de santé, 6.428 personnes ont été testées positives au coronavirus depuis le 24 janvier en Nouvelle-Aquitaine. Le docteur Daniel Habold, directeur de la santé publique et environnementale à l'agence régionale de santé, estime que la population de la région adhère bien au dépistage. D'une part parce que les opérations de dépistage ciblent des lieux de passage comme les aéroports mais aussi dans des lieux d'accès plus faible à l'offre de soins. La présence d'un "cluster" à proximité contribue également à motiver les habitants des environs à se faire tester.

D'après les chiffres présentés par l'Agence de santé, 6.428 personnes ont été testées positives au coronavirus depuis le 24 janvier en Nouvelle-Aquitaine. - capture d'écran

Ce mardi 11 août 2020, en Nouvelle-Aquitaine, le nombre de personnes hospitalisées est en légère augmentation (57 personnes hospitalisées, +7 depuis le 7 août et neuf personnes en réanimation ou en soins intensifs, +1 depuis le 7 août). Depuis le début de l’épidémie, on déplore 428 décès parmi les personnes hospitalisées.