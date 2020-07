Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : le nombre de clusters augmente dans la région, l'ARS appelle à la prudence

L'Agence Régionale de Santé (ARS) et Santé publique France appellent à rester vigilant, même pendant les vacances. La Nouvelle-Aquitaine compte actuellement 13 cas groupés (clusters), soit deux de plus qu'il y a quatre jours. Pour Laurent Filleul, épidémiologiste, il faut agir "maintenant".

Il y a 13 clusters en cours en Nouvelle-Aquitaine selon le dernier bilan de l'ARS ce mardi 21 juillet. Dans un communiqué, l'Agence Régionale de Santé précise que les clusters recensés sont très souvent la conséquence "d'un défaut de vigilance". Elle appelle à rester prudent, même pendant les vacances. Laurent Filleul, épidémiologiste et coordinateur régional de Santé Publique France parle même "d'extrême vigilance" : "Les gens pensent que le virus est derrière nous mais ce n'est pas le cas. Il y a une baisse de la vigilance par rapport aux mesures de protections. On est face à une situation où c'est maintenant que l'on doit agir si on ne veut pas que ça se propage davantage".

Des "comportements risqués"

L'ARS et Santé publique France signalent des "comportements risqués" : "Ce sont souvent des personnes qui rentrent de voyage où le virus circule de manière active, comme l'Algérie, l'Inde ou Madagascar. Ils ne se protègent pas, voient leur famille et propagent le virus. Une autre situation qui arrive de plus en plus : les soirées privées où vous contaminez des amis. Cela peut aller jusqu'à 20 personnes la même soirée", explique Laurent Filleul. Par exemple, la ville de Bordeaux compte cinq clusters en cours, quatre ont été identifiés à la suite d'un "événement privé". La Gironde reste par ailleurs en "vulnérabilité modérée".

On peut faire un repas avec des amis ou en famille sans être les uns contre les autres. Il faut respecter la distanciation sociale.

L'épidémiologiste rappelle l'importance du respect des gestes barrières, même en vacances, et particulièrement dans les endroits collectifs, ajoute l'ARS : les sites touristiques, les bars de plage, les campings ou tout simplement les soirées.

Les clusters en cours ce mardi 21 juillet selon l'ARS Nouvelle-Aquitaine. *La ville de Niort de compte pas 5 cas dans le cluster identifié mais 7 cas. - ARS Nouvelle-Aquitaine

L'Agence Régionale de Santé souligne également le nombre de cas positifs : 13 nouveaux pour la seule journée du 18 juillet dont huit en Gironde, deux dans les Deux-Sèvres, un dans la Vienne et un en Haute-Vienne. La semaine dernière, on comptait 146 cas positifs pour la région Nouvelle Aquitaine, soit environ 100 de plus qu'il y a trois semaines précise Laurent Filleul.

Nombre de tests PCR réalisés et de cas confirmés Covid19 en Nouvelle-Aquitaine. - ARS Nouvelle-Aquitaine

Le détail de la situation dans la région par département (derniers chiffres communiqués le 21 juillet)