Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : les indicateurs toujours à la hausse

On est très loin des chiffres qu'on pouvait lire au plus fort de l'épidémie de coronavirus mais le nombre de personnes hospitalisées en Nouvelle-Aquitaine continue d'augmenter relève l'Agence régionale de santé dans son point de situation ce mardi. L'ARS dénombre 73 personnes hospitalisées dans la région (onze de plus depuis le 14 août) dont neuf en réanimation ou en soins intensifs. Depuis le début de l’épidémie, on déplore 430 décès parmi les personnes hospitalisées (+2 depuis le 14 août).

Vigilance renforcée sur la région

Le nombre de personnes hospitalisées et le nombre de décès font partie des "indicateurs de surveillance" qui donnent à l'ARS une idée de la circulation du coronavirus dans la région. "Il convient de maintenir _une vigilance renforcée sur la région et en particulier dans la Gironde_, déclarée en vulnérabilité modérée depuis le 10 juillet 2020, et dans les Pyrénées-Atlantiques où une augmentation du taux d’incidence est observée depuis plusieurs semaines (13,8/100 000 habitants en semaine 33 contre 6,4/100 000 habitants en semaine 32 et 1,9/100 000 habitants en semaine 31)" écrit l'Agence de santé dans son communiqué. Le taux d'incidence représente le nombre de nouveaux cas de Covid-19 diagnostiqués avec un test PCR rapporté au nombre d'habitants de chaque département.

Du 21 janvier au 14 août, 7009 tests se sont avérés positifs au Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. - Capture d'écran

Cinq nouveaux "clusters"

Quinze"clusters" sont actuellement suivis en Nouvelle-Aquitaine, c'est cinq de plus que le 14 août (voir le détail par département ci-dessous). Plusieurs de ces "clusters" ont été identifiés au cours d’événements privés.

Cinq nouveaux "clusters" depuis le 14 août. - Capture d'écran

L'ARS insistait la semaine dernière sur l'importance du respect des gestes barrières notamment lors des rassemblements festifs entre amis ou en famille. Ce mardi, alors que certains acteurs du milieu éducatif s'interrogent déjà sur la rentrée scolaire comme dans l'académie de Limoges ou dans la Vienne, le message des autorités sanitaires est d'inciter Néo-aquitains et vacanciers à se faire tester sur leur lieu de vacances ou sur la route du retour avant de reprendre le chemin du travail, de l'école ou de l'université. Le dépistage se fait sans ordonnance, muni de sa carte vitale et il est gratuit. Une carte publiée sur le site internet de l'Agence de santé recense les lieux où se faire dépister en Nouvelle-Aquitaine. L'ARS proposera par exemple les prochains weekends des opérations de dépistage sur des aires d'autoroute.