Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : la région compte neuf foyers en cours, dont sept en Gironde

L’ARS Nouvelle-Aquitaine intensifie ses opérations de dépistage gratuit au plus près des vacanciers et saisonniers. (Illustration)

Il y a neuf cas groupés (clusters ou foyers) en Nouvelle-Aquitaine, soit quatre de moins qu'il y a une semaine. Le nombre de décès n'a pas augmenté non plus, pour l'heure 424 personnes sont mortes dans les hôpitaux dans la région depuis le début de l'épidémie selon l'ARS, l'Agence régionale de santé.

Mais cela ne veut pas dire pour autant que la situation se stabilise dans la région. C'est ce que souligne Laurent Filleul, épidémiologiste et coordinateur régional de Santé publique France : "De dire que ça se stabilise, non. On ne résonne pas uniquement sur le nombre de clusters mais sur l'ensemble des indicateurs. L'activité de SOS médecin par exemple est toujours assez importante." Il ajoute par ailleurs que le nombre de foyers a diminué grâce à la stratégie de dépistage mise en place par l'ARS : "Ces clusters sont suivis avec attention parce que vous avez des gens positifs qui sont dans la nature le but c'est de les retrouver, les isoler et lancer les dépistages autour".

Il y a 9 clusters en cours (dont 1 en EHPAD) selon le dernier bilan publié par l'ARS ce mardi. - ARS (Capture d'écran)

Les 15-44 ans, tranche d'âge la plus touchée

Santé Publique France insiste sur la nécessité de rester prudent, même durant les vacances. Laurent Filleul rappelle que la tranche d'âge la plus exposée au coronavirus ces dernières semaine est celle des 15-44 ans. Aujourd'hui ils se contaminent cinq fois plus que les personnes âgées de plus de 75 ans.

Se protéger soi-même c'est aussi protéger les autres.

"Ce ne sont pas les personnes qui présentent les facteurs de risques de complication. C'est peut-être pour cela qu'on n'observe pour le moment pas une augmentation en termes d'hospitalisation, ce qui concerne plutôt les personnes âgées ou des personnes avec des fragilités. Mais ce sont ces jeunes qui, par des comportements à risque, sont les personnes qui vont se contaminer de plus en plus", précise l'épidémiologiste. Il ajoute : "Là où on voit une menace, c'est que ces personnes-là ont un entourage familiale. Se protéger soi-même c'est aussi protéger les autres."