Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : les "événements privés" ciblés par l'Agence régionale de santé

La situation liée au coronavirus ne semble pas s'améliorer en Nouvelle-Aquitaine et l'Agence régionale de santé insiste particulièrement ce mardi sur l'importance de respecter les gestes-barrières lors des fêtes familiales et autres rassemblements privés.

Alors que le conseil scientifique appelle à se préparer à une deuxième vague de la pandémie de coronavirus à l'automne, ce mardi 4 août 2020, en Nouvelle-Aquitaine, le nombre de personnes hospitalisées ne diminue pas (55 personnes hospitalisées, +1 depuis le 31 juillet et 11 personnes en réanimation ou en soins intensifs, +1 depuis le 31 juillet). Depuis le début de l’épidémie, on déplore 425 décès parmi les personnes hospitalisées (chiffre inchangé depuis le 31 juillet). L'Agence régionale de santé insiste particulièrement sur les six "clusters" qui ont été identifiés ces derniers jours (un en Charente-Maritime et cinq autres en Gironde).

"Des dispositions pour protéger ses invités"

Plusieurs personnes ont été contaminées en participant à un événement privé. L'ARS liste donc ce mardi une série de recommandations à respecter si vous participez à un mariage, un anniversaire ou toute autre fête privée pour éviter de faire circuler le virus. "Si vous souhaitez organiser un événement privé, prenez toutes les dispositions pour protéger vos invités" écrit l'ARS. Les voici :

Limitez le nombre d’invités

Espacez le plus possible les places assises

Demandez le port du masque durant les cérémonies ou en cas de grande proximité

Facilitez l’accès au lavage des mains et rappelez-le souvent à vos invités

Assurez-vous de mesures sanitaires simples lors des buffets/cocktails (évitez le partage de couverts et les manipulations de nourriture, identifiez les verres…)

Évitez les embrassades

L'Agence régionale de santé encourage les uns et les autres à se faire tester en cas de symptômes au moins 48h avant de participer à une fête quelconque.

Nombre de tests PCR réalisés et de cas confirmés Covid19 en Nouvelle-Aquitaine. - (capture d'écran)

Il y a encore des progrès à faire en matière de respect des gestes-barrières"

Interrogé par France Bleu, Pierre Parneix, médecin de santé publique et d'hygiène hospitalière au CHU de Bordeaux insiste sur l'importance de ces gestes-barrières. "Il y a quand même des gens qui ne les respectent pas, une prise de conscience pas totalement adaptée. On est en été, on a envie de se détendre, c'est normal mais il faut arriver à trouver un juste équilibre. Il y a encore des progrès à faire et je pense qu'il faut que les gens prennent conscience que les gestes-barrières sont notre seule arme contre ce virus."

Masque obligatoire

Plusieurs villes de la région ont décidé d'imposer le port du masque dans leurs rues ou dans certains quartiers. C'est le cas notamment à La Rochelle, à Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, à Ciboure ou encore à Biarritz. Faudrait-il imposer le port du masque aussi en extérieur ? Pierre Parneix estime que ce serait exagéré. "Ça me paraît prématuré parce qu'on a déjà des mesures généralisées comme le port du masque à l'intérieur. Le port du masque à l'extérieur, c'est une manière d'amener de la sécurité dans un lieu ou dans un espace plus ou moins restreint. Plutôt que d'arriver à fermer tel parc, tel marché ou tel centre-ville de toute activité ce qui n'est pas souhaitable en cette période estivale. C'est une mesure adaptée à la situation et qui répond à des difficultés de mise en œuvre des gestes-barrières."