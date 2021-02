Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : la tendance à la hausse du taux d'incidence dure depuis cinq semaines

Santé Publique France constate toujours une progression de la circulation du coronavirus en Nouvelle-Aquitaine ce vendredi et depuis cinq semaines. Pour autant, selon les départements, le taux d'incidence varie de -20% (Lot-et-Garonne) à +48% (Dordogne).

La progression de circulation du SARS-CoV-2 se poursuit dans la région avec une tendance à la hausse du taux d’incidence (+ 6 %). Selon les relevés effectués par Santé publique France et rendus publics dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'agence ce vendredi 5 février 2021, le taux d’incidence en Nouvelle-Aquitaine atteint 177,9 pour 100 000 habitants. Il poursuit une hausse progressive depuis cinq semaines.

NB : retrouvez tous les derniers chiffres par département (parfois plus récents que ceux présentés par Santé Publique France dans son point épidémiologique) en fin d'article.

Explosion du taux d'incidence en Dordogne

Pour la semaine du 25 au 31 janvier, la hausse du taux d’incidence se poursuit dans plusieurs départements, particulièrement en Dordogne (+48 %), en Haute-Vienne (+30 %) et dans le département de la Vienne (+22 %). En Corrèze, Gironde et Creuse, ce taux se stabilise. Enfin, Santé Publique France observe une baisse du taux d’incidence en Lot-et-Garonne (-20 %), en Deux-Sèvres (-16 %) et dans une moindre mesure dans les Pyrénées-Atlantiques (-6 %).

"Forte augmentation" des nouvelles hospitalisations

Au 2 février 2021, 1584 personnes sont hospitalisées pour Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine, dont 224 en services de réanimation ou soins intensifs (contre respectivement 1464 et 205 la semaine précédente). Parmi les patients hospitalisés, plus des trois quarts (75 %) ont plus de 70 ans. Un tiers des patients (28,6%) sont hospitalisés en Gironde, 11,8 % dans les Pyrénées-Atlantiques, 12,4 % en Charente-Maritime.

2384 décès avec mention de Covid-19

2384 décès avec mention de Covid-19 ont été reçus via la certification électronique des décès au 2 février. Cela correspond à 175 décès supplémentaires au cours de la quatrième semaine de l'année. Plus de la moitié de ces décès (52,7 %) concernaient des hommes. Parmi les patients décédés, la majorité (83 %) étaient âgés de 75 ans ou plus. La majorité (60 %) avait au moins une comorbidité connue renseignée dans le certificat de décès

3,1% de la population vaccinée

Dans le même temps, la campagne de vaccination se poursuit avec 183 487 personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin et 14 700 ont été vaccinés par deux doses en Nouvelle-Aquitaine, soit 3,1% de la population régionale qui a reçu au moins une dose et 0,2% qui a reçu deux doses. Parmi eux, 60% étaient des femmes et 40% des hommes. Dans la région, la couverture vaccinale varie selon les départements avec une couverture au moins une dose allant de 2,3% en Gironde à 4,8% dans la Creuse.

Les chiffres du coronavirus en Nouvelle-Aquitaine