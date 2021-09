Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : le ralentissement de la circulation du virus se confirme

Des taux d'incidence en baisse (mais toujours au-dessus des seuils d'alerte), une couverture vaccinale en hausse et des hospitalisations en baisse : la fin de l'été est marquée par une accalmie sur le front du coronavirus. Selon le bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé Publique France en Nouvelle-Aquitaine ce vendredi 3 septembre 2021, le ralentissement de la circulation du SARS-CoV-2 se confirme. Le taux d'incidence régional est de 115,7 cas pour 100.000 habitants pour la semaine du 23 au 29 août (contre 155,9 la semaine précédente). Ce sont les 15-44 ans qui sont les plus touchés (187,2 cas pour 100.000 habitants).

Retrouvez tous les chiffres dans une infographie en fin d'article.

L'évolution de la circulation virale est "relativement homogène entre les départements de Nouvelle-Aquitaine" constate Santé Publique France. La Creuse reste le seul département présentant un taux d'incidence (41,3) inférieur au seuil d'alerte mais le chiffre le plus élevé pour cet indicateur est celui du Lot-et-Garonne à 135 cas pour 100.000 habitants à la date du 30 août. Sans doute est-ce une conséquence du départ des vacanciers, le taux de dépistage est en baisse en Charente-Maritime, en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques.

Baisse des hospitalisations et couverture vaccinale en progression

Les nombres de nouvelles hospitalisations et de nouvelles admissions en services de soins critiques sont en diminution pour la semaine du 23 au 29 août avec 217 hospitalisations conventionnelles (282 la semaine d'avant) et 67 admissions en soins critiques (86 la semaine précédente). Les indicateurs hospitaliers sont en diminution dans tous les départements, excepté en Corrèze, dans les Landes, le Lot-et-Garonne et les Deux-Sèvres où ils sont stables.

Au 1er septembre, 71,6 % de la population de Nouvelle-Aquitaine est complètement vaccinée. Chez les personnes âgées de 12 ans et plus, les seuls à pouvoir se faire vacciner, la couverture vaccinale complète atteint 81,6%, soit une forte progression en une semaine (+4,2 points). Dans la région enfin, 90,6% des professionnels de santé libéraux sont complètement vaccinés.