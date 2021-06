Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : "Le virus recule l'été, mais il ne meurt pas"

Il ne faut pas baisser la garde. C'est le message que les autorités ont martelé ce jeudi 17 juin 2021 en Nouvelle-Aquitaine où le taux d'incidence passe pour la première fois depuis plusieurs semaines sous le seuil d'alerte des 50 cas pour 1000.000 habitants. "Le taux d'incidence diminue depuis plusieurs semaines, il est à 32,9 dans la région, c'était la même chose l'année dernière à cette époque et attention à la rentrée" a commencé Benoît Elleboode le patron de l'Agence régionale de santé entouré de la préfète de région et du président du syndicat de la restauration et de l'hôtellerie (l'UMIH 33) en Gironde.

Les Pyrénées-Atlantiques et les Landes sous surveillance

Le département des Pyrénées-Atlantiques est le seul à afficher un taux supérieur au seuil d'alerte à 56,2 cas pour 100.000 habitants. "C'est le département où l'on fait le plus de tests" a expliqué Benoît Elleboode pour qui la situation ne semble pas alarmante. Dans les Landes où un foyer de variant Delta a été repéré, "le taux d'incidence diminue et le taux de positivité est comparable aux autres départements". Autant de "tendances qui nous rassurent" a affirmé le directeur général de l'Agence régionale de santé.

Consultez plus bas les chiffres de l'évolution de la pandémie de coronavirus en Nouvelle-Aquitaine, département par département.

Le virus ne meurt pas l'été, il se met en embuscade - Benoît Elleboode, directeur général de l'Agence régionale de santé

Cela dit, pour Benoît Elleboode, "le plus important, le message qu'il faut faire passer, c'est l'adhésion à la vaccination". "Le virus recule parce que c'est l'été mais on le sait, par expérience, le virus ne meurt pas l'été, il se met en embuscade." Par ailleurs, "l'année dernière, quand c'est reparti, c'était la souche d'origine et pas le variant britannique ou le variant Delta qui se propagent 40 à 60 fois plus, imaginez ce que ça peut donner..." a lancé Benoît Elleboode. Pour l'Agence régionale de santé, il s'agit de convaincre les plus de 50 ans, en particulier ceux qui souffrent de comorbidité, de se faire vacciner et les plus jeunes (moins de quarante ans) également. Selon l'ARS, 30% des habitants âgés de 50 à 64 ans n'ont pas reçu la première dose, 15% des plus de 64 ans. "Ca peut n'avoir l'air de rien mais à la rentrée, dans ce contexte, on repart pour un tour, ce que personne ne souhaite."

Une campagne estivale de vaccination

Une campagne estivale de vaccination est donc lancée avec des plans spécifiques pour que la seconde dose puisse être faite entre 21 et 49 jours après la première injection, des actions particulières dans chaque département. "On s'adaptera selon la fréquentation des territoires pendant les vacances mais ça n'est pas le principe. Les vacanciers doivent tout faire pour se faire vacciner avant ou après leurs vacances" a toutefois souligné Benoît Elleboode.

Quelle application pour l'assouplissement des règles en Nouvelle-Aquitaine ?

La préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine a livré la version régionale des annonces faites par Jean Castex ce mercredi. Résultat :