Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : le taux d'incidence régional toujours très élevé, les hôpitaux mobilisés

Les indicateurs sont toujours au rouge en Nouvelle-Aquitaine, face à l'épidémie de coronavirus. Si le taux d'incidence régional se stabilise en cette première semaine d'août, le nombre de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 a quasi doublé, selon l'Agence régionale de Santé. "Pour anticiper et absorber l'impact de cette quatrième vague (...) l'ARS mobilise" les établissements de santé publics et privés.

Retrouvez les principaux indicateurs et leur évolution dans l'infographie en fin d'article.

Les hôpitaux mobilisés

Pour l'ensemble des établissements de santé de la Région, le taux d'occupation dans les services de réanimation atteint désormais 80%. En une semaine, le nombre de nouvelles hospitalisations de patients Covid a quasi doublé, précise l'ARS, passant de 119 à 205). Ce sont les départements de la Gironde, des Pyrénées-Atlantiques et de la Charente-Maritime qui enregistrent les plus fortes hausses des indicateurs hospitaliers.

L'Agence régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine écrit qu'il est "plus que jamais indispensable de se faire vacciner maintenant et de respecter les gestes barrières". Elle précise que les patients hospitalisés pour Covid-19 sont plus jeunes que lors des précédentes vagues, qu'ils présentent "le plus souvent des facteurs de risque" et sont quasiment tous non vaccinés.

Comme lors de précédentes vagues épidémiques, l'ARS met en place différents leviers pour faire face à l'afflux de patients Covid dans les hôpitaux : augmentation des capacités de réanimation, renforts de personnels, et déprogrammation de certaines opérations non-urgentes "de manière graduée et ciblée", précise-t-elle dans un communiqué de presse.

Taux d'incidence en stabilisation

Pour la semaine du 26 juillet au 1er août, la circulation virale diminue chez les 15-44 ans, mais ils restent tout de même les plus impactés. Leur taux d'incidence diminue légèrement (-10%). Pour toutes les classes d'âge, le taux d'incidence est supérieur au seuil d'alerte de 50 pour 100 000 habitants.

Le département de la Creuse est désormais le seul à posséder un taux d'incidence inférieur au seuil d'alerte. Les départements du littoral sont, eux, toujours les plus impactés. Seule la Charente-Maritime voit ce taux diminuer de 20%.

Disparités vaccinales

En une semaine, la couverture vaccinale complète a augmenté de 3,9 points, salue l'ARS, avec 66,4% de la population de Nouvelle-Aquitaine entièrement vaccinée. Cependant, des disparités de couvertures vaccinales persistent dans la région : de 54,6% en Dordogne, à 63,9% dans les Pyrénées-Atlantiques. L'Agence régionale de Santé précise tout de même que ces chiffres sont donnés à partir du lieu de vaccination, et non du lieu de résidence des personnes vaccinées.

Encore de nouveaux clusters

Comme la semaine précédente, l'ARS s'inquiète de la détection de nombreux clusters dans la région. Entre le 26 juillet et le 1er août, 113 nouveaux signalements de clusters ont été donnés (contre 88 la semaine précédente). Au 1er août, 213 clusters étaient ainsi en cours d'investigation, majoritairement en Gironde (71), en Charente-Maritime et dans les Landes (37 chacun).