Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : les 15-44 ans sont les plus touchés dans la région

Selon le dernier bulletin de Santé Publique France paru ce vendredi, dans la région, les 15-44 ans présentent le taux d'incidence le plus élevé dans la région. Les plus de 75 ans sont de moins en moins touchés.

Après une nette diminution du taux d'incidence en Nouvelle-Aquitaine la semaine dernière, le voilà qui repart légèrement à la hausse : 121,5 nouveaux cas de Covid-19 pour 100.00 habitants contre 110,7 la semaine dernière. Qui sont les personnes les plus touchées ? Les "jeunes", les 15-44 ans, chez qui il atteint 165. Les plus de 75 ans sont, eux, de moins en moins touchés.

L'évolution des taux d'incidence par classe d'âge. - Santé Publique France

Les taux d'incidence sont en hausse dans sept départements de la région : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Gironde, Lot-et-Garonne et Vienne. Les Pyrénées-Atlantiques repassent sous le seuil d'alerte de 50 nouveaux cas pour 100.000 habitants. C'est le département qui enregistre le taux d'incidence le plus faible en Nouvelle-Aquitaine. Le plus fort est relevé en Corrèze (208).

Parallèlement, la campagne de vaccination se poursuit : plus de 348.000 personnes ont reçu au moins une injection, soit 5,8% de la population.

NB : retrouvez tous les derniers chiffres par département en fin d'article.

1183 personnes hospitalisées

Au 3 mars 2021, 1183 personnes étaient hospitalisées pour Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine, dont 180 en services de réanimation ou soins intensifs. Des chiffres plutôt stables par rapport à la semaine dernière. Au 2 mars, "parmi les patients hospitalisés, plus de 70 % des patients ont plus de 70 ans. Près d’un tiers des patients (30,6 %) sont hospitalisés en Gironde, 11,3 % en Dordogne et 10,1 % dans les Pyrénées-Atlantiques", précise Santé Publique France.

Plus généralement, le réseau sentinelle des réanimations donne une photographie plus précise des cas les plus graves et des décès. Depuis le début de la "deuxième vague", en octobre, ce sont majoritairement des hommes qui sont hospitalisés en Nouvelle-Aquitaine (deux fois plus que des femmes). L'âge moyen des personnes admises à l'hôpital est de 65,8 ans et l'âge moyen des décès de 73 ans. Une personne décédée sur deux a plus de 75 ans. Seuls 4% des personnes décédées ne présentaient aucune autre comorbidité. Les quatre comorbidités les plus courantes chez les patients décédés sont :

l'hypertension artérielle : 57%

les pathologies cardiaques : 44%

le diabète : 34%

l'obésité avec un IMC supérieur ou égal à 30 : 33%

2832 décès avec Covid-19

Au 3 mars 2021, 2832 décès avec mention de Covid-19 ont été reçus via la certification électronique des décès, soit 71 décès supplémentaires en une semaine. Santé Publique France souligne que "une surmortalité modérée est observée pour le département de la Dordogne pour la troisième semaine consécutive".

Les chiffres du coronavirus en Nouvelle-Aquitaine