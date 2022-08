Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : le nombre de cas continue de baisser mais reste élevé

La Nouvelle-Aquitaine respire encore un peu plus du côté du coronavirus. Les taux d'incidence continuent de baisser au niveau régional mais aussi dans tous les départements selon le dernier bulletin de Santé Publique France publié ce vendredi. Ces taux restent élevés mais sont tous inférieurs à 250 cas pour 100.000 habitants sauf dans deux départements : les Landes et les Pyrénées-Atlantiques où ils dépassent les 340 cas. Les hospitalisations baissent également.

Des taux toujours élevés mais en baisse

"Le ralentissement de la circulation du SARS-CoV-2, observé depuis un mois en Nouvelle-Aquitaine, se poursuit" sur la semaine du 8 au 14 août peut-on lire sur le dernier point d'information de l'agence Santé Publique France. Au niveau régional, le nombre de cas reste élevé avec 14.000 nouveaux cas détectés. Le taux d'incidence régional est de 879 cas pour 100.000 contre 1.151 la semaine précédente. Le taux de dépistage poursuit également sa baisse avec 24% de dépistage en moins par rapport à la semaine précédente. Le R-effectif, c'est-à-dire le taux de reproduction du virus est inférieur à 1 (0,67) "pour la cinquième semaine consécutive". Si ce R est inférieur à 1, c'est que l'épidémie régresse.

La baisse des indicateurs se retrouve partout "sur l'ensemble du territoire néo-aquitain" précise Santé Publique France. "Le taux d’incidence est désormais inférieur à 250 cas pour 100 000 habitants dans la majorité des départements" poursuit-elle. En revanche, ces taux sont toujours au dessus de 300 cas dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques : 378 cas pour 100.000 dans les Landes, 345 cas dans les Pyrénées-Atlantiques. Les taux de dépistage y sont très élevés.

"Les taux d’incidence et de dépistage continuent de diminuer dans toutes les tranches d’âge" explique Santé Publique France qui pointe du doigt tout de même "une tendance à la hausse du taux de positivité est observée chez les 10-20 ans" sur la semaine du 8 au 14 août.

Baisses des hospitalisations, mortalité stable

En parallèle, le nombre de nouvelles hospitalisations poursuit également sa baisse avec 322 sur la semaine du 8 au 14 août contre 461 la semaine précédente. "Cette tendance à la baisse est retrouvée dans la quasi-totalité des départements" assure Santé Publique France. Les chiffres restent stables en Haute-Vienne, dans les Creuse et dans le Lot-et-Garonne. Les adultes âgés de 60 ans et plus concernent environ 79% des nouvelles hospitalisations.

"24 nouvelles admissions en soins critiques ont été enregistrées" sur une semaine indique le bulletin hebdomadaire de Santé Publique France, cela représente une baisse de 52% par rapport à la semaine précédente. Les 60-79 ans sont toujours les plus représentés en réanimation (46%). Le nombre de patients hospitalisés actuellement pour Covid-19 se stabilise : 1.320 contre 1.348 la semaine précédente alors que le nombre de patients positifs au coronavirus en réanimation diminue : 68 contre 76 la semaine d'avant.

"Pour la troisième semaine consécutive, le nombre de décès en lien avec la COVID-19 survenus en milieu hospitalier reste stable" conclut Santé Publique France. 50 décès par semaine ont été recensés depuis fin juillet en Nouvelle-Aquitaine.

Une vaccination qui évolue peu

Dans la région, la couverture vaccinal évolue peu depuis le mois de mars 2022. Selon les chiffres de Santé Publique France, 80,5% de la population a une primo-vaccination complète (deux doses) mais 63,7% a reçu la troisième dose (données au 15 août 2022). Concernant la 2e dose de rappel, ouverte aux personnes de 60 ans et plus, aux immunodéprimés, aux personnes de moins de 60 ans "à risque", à celles vivant dans l'entourage de personnes fragiles mais aussi aux professionnels de santé qui en font la demande, elle "progresse lentement chez les 60 ans et plus".

De plus, "Au 15 août 2022, seuls 33,8 % des 60-79 ans et 45,4 % des 80 ans et plus, ainsi que 46,2 % des résidents en EHPAD et en unités de soins de longue durée (USLD), avaient reçu leur second rappel parmi les personnes éligibles" indique Santé Publique France.