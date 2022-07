Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : les taux d'incidence s'envolent, la faute au BA.5 ?

En Nouvelle-Aquitaine, le taux d'incidence a grimpé en flèche en une semaine : 666 pour 100.000 habitants durant la semaine passée (celle qui a fini dimanche 26 juin) contre 422 la semaine précédente. C'est même plus de 700 pour les adultes (entre 20 et 80 ans). Selon les derniers résultats des criblages (non consolidés), le sous-lignage BA.5 du variant Omicron représente "plus de la moitié des prélèvements séquencés", explique Santé Publique France ce vendredi, dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire.

Et ce que l'on sait, c'est qu'à l'instar d'autres sous-lignages d'Omicron, comme BA.4, ou BA.2.11 ou BA.2.12.1, BA.5 a une particularité. En position L452, il a muté, pour être encore plus contagieux. Mi-juin, devant la reprise de la circulation de la maladie, l'analyse de risque de variants estimait donc déjà : "L'incidence repart à la hausse... et il est probable que BA.5 joue un rôle dans cette reprise épidémique, mais ce n'est pas le seul facteur." Les gens voient plus de monde, respectent moins les mesures barrières et sont vaccinés (ou on déjà été contaminés).

Mais, pour autant, pas question de paniquer : les exemples sud-africains et portugais sont "rassurants" quant aux conséquences que pourrait avoir BA.5 en France. Elles devraient être limitées dans le temps et en intensité. "Il reste cependant essentiel de continuer à protéger les personnes à risque, par des rappels vaccinaux dès que nécessaire et le respect des gestes barrières" conclut Santé Publique France.

Où en est-on dans chaque département ?

Corrèze, Gironde et Haute-Vienne sont les départements les plus touchés avec des taux d'incidences supérieurs à 700 cas pour 100.000 habitants. Lot-et-Garonne et Charente sont les seuls à rester sous la barre de 500. Mais aujourd'hui, trois tests sur 10 sont positifs (sauf dans le Lot-et-Garonne). C'est en Gironde que l'on teste le plus dans la région.

"En semaine 25, le nombre de nouvelles hospitalisations augmente dans sept départements et il est relativement stable dans les cinq autres. La Corrèze, la Creuse, la Vienne et la Dordogne présentent les taux hebdomadaires de nouvelles admissions à l’hôpital les plus élevés tandis que le département des Deux-Sèvres est le moins impacté en termes de nouvelles hospitalisations." souligne Santé Publique France.