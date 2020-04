Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : les masques en tissu, c'est oui finalement selon l'ARS

« Il ne faut pas baisser la garde sur les mesures barrières. Le confinement est plus que jamais d’actualité », a redit ce mercredi, le docteur Daniel Habold, le directeur de la santé publique à l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine. Et sur le port de masques, il a, comme le gouvernement, fait évoluer son discours.

Des masques en tissu surtout comme arme de la stratégie post-confinement

Les masques étaient, selon lui, le 20 mars dernier, « une fausse sécurité pour les non-malades et la population en général » et il n’était « pas question que les couturières maison en fabriquent ». Aujourd'hui, le docteur Daniel Habold n'a pas le même argumentaire et s'en explique. "Nous apprenons, en marchant de semaine en semaine. A un moment donné, je mettais des limites sur les masques faits maison. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés à des normes AFNOR, et à des bonnes pratiques qui nous permettent de relancer une reconversion industrielle. Il s'agit de fabriquer des masques en tissu, qui sont simplement anti-projections (et qui ne sont pas faits pour le sanitaire, pour les soignants). Et cette mise en production, ainsi que le mobilisation des collectivités locales (comme à Bordeaux) vont nous permettre de nous fournir en masques en tissu, dit alternatifs. Et ce sera probablement une des armes de la stratégie post-confinement".