Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : quels sont les départements dans lesquels le Covid fait son retour ?

Après deux mois de répit, les cas de Covid repartent à la hausse en Nouvelle-Aquitaine. Quels départements sont les plus touchés ? Y a-t-il une augmentation des hospitalisations ? France Bleu fait le point ce vendredi.

Ces dernières semaines, le Covid fait son retour partout en France. La Nouvelle-Aquitaine n'est pas épargnée. Ce vendredi, dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire, Santé Publique France approuve : "La hausse des indicateurs virologiques relevée depuis début juin en Nouvelle-Aquitaine se poursuit en semaine 24-2022" (celle du 13 au 19 juin). Le taux d'incidence au niveau régional atteint 421 cas pour 100.000 habitants (+30% par rapport à la semaine précédente). Le taux de positivité (nombre de tests positifs par rapport aux nombre de tests effectués) est à 27,2%. Il y a également une hausse du nombre de tests, mais moins marquée que pour les deux autres indicateurs.

Retrouvez les chiffres détaillés par département dans l'infographie en fin d'article.

Trois départements particulièrement touchés

La hausse de la circulation virale touche tous les départements de la région. Toutefois, le retour du virus est particulièrement visible en Corrèze, dans les Landes et en Haute-Vienne. Le taux d'incidence y est supérieur à 475 cas pour 100.000 habitants, et le taux de positivité supérieur à 30%. La Charente, et le Lot-et-Garonne semblent encore relativement épargnés avec des taux d'incidence inférieurs ou égaux à 300.

Les adultes de 40 à 60 ans sont les plus touchés. Les moins de 20 ans sont les moins contaminés.

Quel impact sur l'hôpital ?

Les nouvelles hospitalisations sont en augmentation depuis début juin. Mais le chiffre, 285 personnes durant la semaine du 13 au 19 juin "reste inférieur aux valeurs observées au début de la vague Omicron, fin novembre 2021", souligne Santé Publique France. Plus de 80% des personnes hospitalisées sont âgées de plus de 60 ans.

Les admissions en réanimation ou soins critiques "tendent à se stabiliser à un niveau peu élevé", toujours selon le bulletin hebdomadaire. Mais le nombre d'hospitalisation en cours repart à la hausse, après deux mois de diminution progressive.

Il y a toujours des décès dus au Covid. En milieu hospitalier, il reste stable ces quatre dernières semaines : 17 déclarés la semaine 24, contre 20 la semaine précédente. Une large majorité des personnes mortes à l'hôpital sont âgées de plus de 60 ans.