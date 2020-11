Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : situation "toujours inquiétante", 400 clusters en cours

Une semaine après avoir souligné "l'accélération inquiétante" de la circulation du coronavirus en Nouvelle-Aquitaine, ce vendredi, dans son point hebdomadaire, Santé Publique France insiste pour que "la vigilance soit maintenue" et affirme que l'inquiétude reste de mise. Les observateurs de l'épidémie relèvent un taux d’incidence de 281,5 cas pour 100.000 habitants. Tous les départements de la région ne sont pas au même stade pour cet indicateur. Par exemple, il est à 110,2 en Charente-Maritime, à 291,5 en Dordogne et à 480 dans les Pyrénées-Atlantiques.

Parmi les autres indicateurs, le nombre de cas confirmés dans les établissements d’accueil pour personnes âgés, les hospitalisations et les admissions en réanimation ainsi que le nombre de décès pour Covid-19 ont continué d’augmenter la semaine dernière (du 2 au 8 novembre).

Les personnes âgées plus touchées

Les augmentations des indicateurs sont plus marquées chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Pour cette tranche d'âge, Santé Publique France note que "l'augmentation des recours aux urgences pour Covid-19 est la plus importante". Ce n'est pas de bon augure pour les jours à venir assurent les experts. "Ce constat chez les personnes les plus âgées, plus fragiles, laisse présager une poursuite de l’augmentation des hospitalisations et des décès dans les semaines à venir. En effet, les formes graves surviennent à distance du début des signes cliniques : les hospitalisations et admissions en réanimation surviennent avec un décalage d’une à deux semaines après le début des signes et le décès avec un décalage de trois à quatre semaines."

400 clusters dans la région

Au 10 novembre, 400 clusters sont en cours d’investigation sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Les départements des Pyrénées-Atlantiques et de la Gironde sont toujours les plus touchés avec 76 et 75 clusters en cours d’investigation respectivement. NB : Un cluster est défini par la survenue d’au moins 3 cas confirmés ou probables, dans une période de 7 jours, et qui appartiennent à une même communauté ou ont participé à un même rassemblement de personnes, qu’ils se connaissent ou non.

Répartition des clusters (hors milieu familial restreint) par département, rapportés à Santé publique France, entre le 9 mai et le 10 Novembre 2020, Nouvelle-Aquitaine. - Capture d'écran, bulletin épidémiologique Santé Publique France

924 morts depuis le début de l'épidémie en Nouvelle-Aquitaine

Dans la région, "aucun excès de mortalité toutes causes n’a été observé depuis le début de l’épidémie de Covid-19"assure cependant Santé Publique France. Il y a eu 102 décès liés au coronavirus au cours de la semaine dernière. Parmi les 924 patients décédés depuis le début de l'épidémie, la majorité (81 %) étaient âgés de 75 ans ou plus et 59 % avaient au moins une comorbidité connue renseignée dans le certificat de décès. Néanmoins, 59 décès sont survenus chez des personnes âgées de moins de 65 ans.

Les chiffres du coronavirus en infographie