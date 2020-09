Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : situation "très préoccupante", les Pyrénées-Atlantiques bientôt en rouge

"Plus il y a de cas positifs en population générale, plus il y a de risques que le nombre de cas graves hospitalisés et en réanimation augmente", explique l'Agence Régionale de Santé dans un communiqué diffusé ce vendredi. Et les indicateurs continuent à montrer une intensification des cas positifs. Les taux de positivité, très disparates en fonction des départements - 1,8% en Creuse, 8,3 en Gironde- , augmentent cependant partout.

Les chiffres publiés par l'ARS ce vendredi. - ARS Nouvelle-Aquitaine

Les Pyrénées-Atlantiques rejoindront la Gironde en "vulnérabilité élevée", annonce l'ARS. Sont en vulnérabilité modérée : le Lot-et-Garonne, la Haute-Vienne, les Deux-Sèvres, la Dordogne, les Landes et la Vienne.

Le nombre des hospitalisation pour Covid-19 augmente également. "Il a presque doublé en 10 jours, passant de 85 patients le 31 août à 147 patients le 8 septembre. Cette tendance impacte particulièrement le CHU de Bordeaux (68 hospitalisations au 9 septembre dont 21 en réanimation), mais potentiellement va concerner d’autres établissements de santé de la région si l’épidémie continue de se diffuser à ce rythme élevé", craint l'Agence Régionale de Santé.

Le coronavirus en Nouvelle-Aquitaine en infographie