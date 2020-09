Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : tous les indicateurs en hausse, l'ARS pointe "un rythme qui s'accélère"

L'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine alerte ce jeudi sur "une évolution défavorable et rapide des indicateurs", "quel que soit le département". Les hospitalisations pour Covid-19 sont notamment en hausse.

Les indicateurs permettant de surveiller la situation par rapport à l'épidémie de Covid-19 dans la région évoluent tous rapidement, et dans le mauvais sens. Taux de positivité, taux d'incidence, hospitalisations, passage aux urgences... L'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine estime dans son point hebdomadaire publié ce jeudi que "l'ensemble des indicateurs de surveillance sont à la hausse" et que le "rythme s'accélère".

En Nouvelle-Aquitaine, 10 départements sur 12 sont à présent classés en vulnérabilité modérée ou élevée :

en vulnérabilité élevée : Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Vienne et depuis peu les Landes.

en vulnérabilité modérée : Corrèze et Charente ont rejoint la Dordogne, le Lot-et-Garonne, la Haute-Vienne et les Deux-Sèvres

Seuls la Charente-Maritime et la Creuse restent relativement "épargnés", avec un placement en vulnérabilité limitée.

Les derniers chiffres de l'ARS. - ARS Nouvelle-Aquitaine

Hausse des hospitalisations

L'ARS estime que ses projections se sont réalisées : des "contamination des personnes fragiles par des proches asymptomatiques ou ne respectant pas les règles de l’isolement entraînant une hausse importante des hospitalisations deuxième quinzaine de septembre." Les personnes hospitalisées dans la région sont de plus en plus nombreuses (198 au 15 septembre, contre 120 la semaine précédente). Parmi elles, le nombre de celles admises en réanimation augmente également : 43 personnes au 15 septembre, contre 27 la semaine précédente.

Un appel à volontaires

L'ARS invite les étudiants et professionnels de santé (actifs ou retraités) volontaires à s'inscrire sur la plateforme "RenfortRH Crise" pour renforcer les structures. Attention, l'ARS précise que ceux qui étaient inscrits via les anciennes plate-formes (Symbiose et #Renforts-Covid) doivent se réinscrire.