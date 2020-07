Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : "un bond de contamination chez les 15-44 ans"

Depuis début juillet, indique l'Agence Régionale de Santé, les indicateurs de surveillance régionaux sont à la hausse : nombre de cas positifs, de cas groupés (clusters), activité de SOS médecins, prise en charge hospitalière. Une évolution de la situation préoccupante qui témoigne de la circulation active du virus dans notre région, avec un bond chez les 15-44 ans.

Le taux d’incidence dans la tranche d’âge 15-44 ans est passé de 1,1 début juin à 4,1 la semaine du 13-18 juillet (contre 2,6 chez les 75 ans et plus) et la tendance observée du côté des consultations pour suspicion de Covid-19 de SOS Médecin est la même.

Il y a aujourd'hui 13 clusters surveillés en Nouvelle Aquitaine dont 2 en Ehpad.

Les culsters en Nouvelle Aquitaine au 24 juillet -

Les tests Covid effectués en Nouvelle Aquitaine au 24 juillet -

L’ARS appelle à la vigilance. Attention au relâchement vis-à-vis du respect des mesures barrières, lors de soirées et événements collectifs et festifs, plus propices à cette baisse de vigilance.