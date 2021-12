Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : un nouveau record de contaminations, les enfants particulièrement touchés

Le record de contamination d'octobre 2020, 17.857 nouveaux cas, a été battu pour la deuxième fois en semaine 48 (celle du 29 novembre au 5 décembre) selon Santé Publique France, dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire publié ce vendredi, avec 25.510 nouveaux cas dans la région. C'était déjà le cas la semaine précédente. Les taux d'incidence augmentent en flèche dans certains départements, comme dans le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques, où il dépasse les 600 cas pour 100.000 habitants. À Bordeaux, la seule métropole de la région, il dépasse le taux régional (425) avec 508 cas pour 100.000 habitants. On dépiste également énormément en ce moment, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques.

Retrouvez plus bas dans l'article les principaux indicateurs de l'évolution de la pandémie de coronavirus en Nouvelle-Aquitaine issus de Santé Publique France.

Un effet "parents-enfants"

Qui est contaminé ? "Les plus jeunes" répond Santé Publique France, qui estime qu'un "gradient se dessine en fonction de l'âge". Le taux d'incidence est de 651 pour 100.000 habitants chez les moins de 10 ans. Alors qu'un enfant sur 10 a été dépisté la semaine passée. "Des taux d’incidence supérieurs à 600 pour 100 000 hab. sont désormais retrouvés chez les 0-9 ans et les 30-39 ans, possiblement en lien avec un phénomène de contamination intrafamiliale parents-jeunes enfants" remarque Santé Publique France. Le protocole a changé ce jeudi dans les écoles primaires avec notamment le port du masque partout, même en extérieur.

Les hospitalisations augmentent

Les hôpitaux continuent de se remplir de patients Covid : presque 900 personnes dont 171 en réanimations mercredi soir dans la région. "Le nombre de nouvelles hospitalisations conventionnelles en région Nouvelle-Aquitaine est de nouveau en forte hausse et dépasse désormais largement le niveau atteint lors de la vague épidémique survenue cet été", commente Santé Publique France. De même, le nombre de nouvelles admissions en services de soins critiques poursuit sa hausse. "Cette dernière semaine, 423 nouvelles hospitalisations conventionnelles ont été enregistrées (contre 318 en semaine 47) et 88 admissions en soins critiques (contre 78 en semaine 47)" précise le bulletin.

Si le niveau 2 du plan blanc n'a pas été décrété par l'Agence Régionale de Santé pour tous les hôpitaux de la région, certains ont franchi le cap, comme le CHU de Bordeaux. Le CHU de Poitiers était ce jeudi matin au maximum de ses capacités d'accueil en réanimation.

Trois cas de variant Omicron repérés dans la région

Le nouveau variant Omicron, repéré pour la première fois en Afrique du Sud, continue sa progression en France. "Au 9 décembre, 59 cas confirmés d'infection ont été détectés en France" précise le bulletin. En Nouvelle-Aquitaine, deux cas ont été confirmés dans la semaine en Gironde, un autre en Béarn. Et il se pourrait qu'un autre soit officialisé très prochainement en Béarn.

Plus d'un million de Néo-Aquitains ont reçu leur dose de rappel

Plus d'un million de Néo-Aquitains ont reçu leur troisième dose avec une accélération cette dernière semaine. "En semaine 48-2021, 277 942 individus ont reçu une dose de rappel soit quasiment le double de la semaine précédente" précise Santé Publique France. Et les plus de 50 ans sont en tête de l'accélération. "Aussi, en région Nouvelle-Aquitaine, il est estimé que 97,1 % des professionnels de santé libéraux, et environ 93 % des résidents en EHPAD ou en USLD et des professionnels exerçant dans ces mêmes établissements sont complètement vaccinés. Il est estimé qu’une dose de rappel a été administrée à respectivement 47,5 % (+ 10,8 pts), 20,4 % (+ 8,4 pts) et 63,3 % (+ 1,9 pt) de ces mêmes populations."

Les chiffres du coronavirus en Nouvelle-Aquitaine