Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : une accélération de la circulation du virus "menaçante"

L'épidémiologiste Laurent Filleul, directeur régional de Santé Publique France, estime que la situation est "menaçante" : dans la région Nouvelle-Aquitaine, le taux d'incidence a doublé en une semaine. C'est-à-dire que le nombre de nouveaux cas positifs pour 100.000 habitants est de plus en plus élevé, atteignant 49 pour la semaine passée, du 23 au 29 août (contre 24,5 annoncés mardi dernier). La Gironde, placée en vulnérabilité élevée, enregistre un pic à 120 cas pour 100.000 habitants. Le Lot-et-Garonne est placé en vulnérabilité modérée par Santé Publique France, rejoignant les Pyrénées-Atlantiques.

L'ARS, l'Agence Régionale de Santé, a décidé de désormais communiquer sur les chiffres de suivi de l'évolution (clusters, tests, etc...) uniquement le vendredi et non plus deux fois par semaine. Les derniers chiffres annoncés vendredi 28 août faisaient état de 36 clusters en cours, dont trois en Ehpad. La préfecture de la Dordogne indiquait ce lundi après-midi que 11 cas de coronavirus avaient été détectés à l'Ecole Nationale de Police de Périgueux.

Peu ou pas de formes graves

"Il y a une augmentation des cas sur l'ensemble des départements de Nouvelle-Aquitaine", estime Laurent Filleul. "On a certains départements où on a une accélération de la circulation du virus, et on a un département, la Gironde, où on a une circulation active, où il se propage de manière très très importante. Néanmoins, on n'a pas de formes graves."

Que signifie cette accélération ? Pour Laurent Filleul, cela veut dire que "les mesures barrière, le port du masque et la distanciation physique tels qu'ils sont appliqués aujourd'hui ne suffisent pas à freiner la circulation du virus. Alors on dit qu'on dépiste plus. Effectivement. Mais lorsqu'on dépiste, le taux de positivité (NDLR : le ratio entre le nombre de de tests positifs et le nombre de tests réalisés) augmente de manière plus importante. Et dans certaines régions, ou territoires, où le nombre de tests réalisés est stable, le taux de positivité augmente."

L'épidémiologiste constate que les personnes les plus touchées aujourd'hui sont âgées de 20 à 30 ans. "On assiste à des soirées festives encore, ça continue. Mais à un moment donné, lorsque ces gens-là vont rencontrer des personnes fragiles, c'est à ce moment-là qu'on risque de rencontrer des formes graves."

