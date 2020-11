Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : une évolution "rassurante" à prendre avec précaution

La situation se stabilise en Nouvelle-Aquitaine sur le front du Covid-19. "Même si l'évolution de nos indicateurs est rassurante, les affirmations quant à leur interprétation doivent être modérées et il est nécessaire de confirmer cette diminution dans les semaines à venir", estime Santé Publique France ce vendredi, dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire.

Dans le détail : les taux d'incidences (le nombre de nouveau cas sur sept jours glissants rapportés à 100.000 habitants) sont à la baisse dans tous les départements de la région. Ils ont énormément diminué partout, mais sont encore relativement élevés, particulièrement en Creuse (248 au 16 novembre) et dans les Pyrénées-Atlantiques (239). Tous les chiffres par département et leur évolution sont à retrouver dans l'infographie en fin d'article.

108 signalements de clusters

Cela veut-il dire que le virus circule moins ? Attention, "les personnes confinées à domicile ont moins tendance à aller se faire tester, en particulier lorsqu'elles sont asymptomatiques", estime Santé Publique France. L'arrivée des tests antigéniques (notamment dans les pharmacies) qui permet d'avoir un résultat en 15 minutes, peut également influencer le recours au test.

Il y a 421 clusters (hors milieu familial) en cours d'investigation dans la région au 17 novembre, avec une majorité en Gironde (74) et dans les Pyrénées-Atlantiques (70). Ces foyers épidémiques sont en diminution semaine 46 (la semaine dernière) avec 108 signalements contre 172 la semaine précédente. La proportion de clusters déclarés en Ehpad est aussi en baisse (40% contre 46% en semaine 45). NB : Un cluster est défini par la survenue d’au moins 3 cas confirmés ou probables, dans une période de 7 jours, et qui appartiennent à une même communauté ou ont participé à un même rassemblement de personnes, qu’ils se connaissent ou non.

Les clusters au 17 novembre en Nouvelle-Aquitaine. - Santé Publique France

Si le virus semble moins circuler, l'impact n'est pas flagrant pour l'instant sur les hospitalisations. Elles sont stables dans la région : 1811 personnes, dont 268 en réanimation. Les complications amenant un malade à se faire hospitaliser surviennent en général au bout d'une à trois semaines.

Qui est le malade type admis en réanimation ? Le réseau Sentinelle (qui est composé de médecins généralistes et de chercheurs) en a analysé 145 depuis le 5 octobre : la majorité sont des hommes (73%), âgés de 65 ans et plus (57%) et présentent au moins une comorbidité (88%), une autre maladie grave associée.

158 morts en une semaine

Entre le 12 et le 19 novembre, 158 morts avec diagnostic Covid ont été recensés à l'hôpital selon les données hospitalières. Dans le détail : 27 dans la Vienne, 22 en Gironde, 12 en Charente-Maritime et en Haute-Vienne, 11 dans les Deux-Sèvres, 10 en Corrèze, 8 dans la Creuse, 7 dans le Lot-et-Garonne et la Dordogne, un en Charente.

