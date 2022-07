Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : vers un "ralentissement" de la circulation du virus

Santé Publique France, dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire publié ce vendredi, ne parle pas encore de ralentissement de la circulation virale du Covid. Mais la baisse du R effectif dans la région le "laisse présager", souligne l'organisme. Plus précisément, ce taux de reproduction est "significativement inférieur à 1", (0,81 au 19 juillet). Ce qui veut dire qu'une personne infectée en contamine moins d'une autre.

Les indicateurs sont en baisse : le taux d'incidence dans la région diminue de 33% en une semaine. Il s'établit à 1.000 la semaine du 11 au 18 juillet. Le dépistage baisse également. En revanche, le taux de positivité reste quant à lui supérieur à 40 % dans la plupart des départements de la région. Deux personnes qui se font tester sur cinq sont positives.

Cinq départements présentent des taux d'incidence supérieurs à 1000 cas pour 100.000 habitants : Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques et Deux-Sèvres.

Le nombre de nouvelles hospitalisations baisse mais pas partout

Au niveau régional, il y a de moins en moins de personnes nouvellement hospitalisées à cause du Covid. Elles représentent toujours plus de la moitié (55%) des personnes admises à l'hôpital. Il s'agit surtout d'hommes et femmes de plus de 60 ans (à plus de 75%). Mais cette tendance à la baisse n'est pas suivie dans tous les départements. En Corrèze, en Creuse, en Dordogne, dans les Landes, dans le Lot-et-Garonne et dans la Vienne, la courbe continue d'augmenter.

Autre signe encourageant : après trois semaines d'augmentation, le nombre de nouvelles admissions en soins critiques diminue la semaine du 11 au 18 juillet (47 contre 58 en semaine 27-2022, données non consolidées).

Le nombre de personnes décédées à l'hôpital à cause du virus augmente aussi. Il a triplé en deux semaines et "s’approche de valeurs comparables à ce qui était relevé lors du précédent rebond épidémique (mars-avril 2022). Bien que la majorité des nouveaux décès concerne toujours les 80 ans et plus, une hausse de la proportion des 60-79 ans est observée", souligne Santé Publique France.