Coronavirus : en Occitanie, un taux d'incidence plus de sept fois supérieur au seuil d'alerte

L'épidémie de coronavirus continue de gagner chaque jours plus fortement l'Occiotanie. Le taux d'incidence y est désormais plus de sept fois supérieur au seuil d'alerte.

L'Agence Régionale de Santé n'y va pas par quatre chemins : "une 4ème vague, plus grave que les précédentes, à cause de la contagiosité extrême du variant delta". La région est entièrement et sévèrement touchée par la reprise épidémique, avec un taux d’incidence moyen de plus de 360 le 26 juillet, soit plus de 7 fois le seuil d’alerte fixé à 50. Ces taux augmentent très vite et très fortement dans l’ensemble des départements.

Si les plus jeunes sont les plus touchés, la dynamique est également enclenchée pour les classes d’âge plus élevées.

6,2 millions de doses de vaccins déjà administrées en Occitanie

L’impact sur le système de santé, est désormais significatif, s'inquiète l'ARS : "on enregistre une hausse importante des passages aux urgences pour COVID, des consultations des médecins de ville, mais également des hospitalisations conventionnelles , ainsi qu’en réanimation ou en soins critiques". Les personnes à risque, notamment celles ayant un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30, parfois très jeunes, non vaccinées ou non complétement vaccinées, en sont les premières victimes.

La seule solution, ce sont les gestes barrières toujours et la vaccination maintenant !" ARS Occitanie (communiqué)

6,7% de tests positifs en moyenne actuellement en Occitanie.

Près de 322 000 tests ont été réalisés ces 7 derniers jours dans la région

Il y a actuellement dans la région Occitanie 554 hospitalisations en cours dues au covid, dont 89 patients en réanimation et en soins critiques.

73,9% de la population de plus de 18 ans a déjà reçu une première injection en Occitanie. Ce taux grimpe à 79% des 50 à 64 ans, et même 93,6% des plus de 65 ans.