Coronavirus en Pays de la Loire : 760 personnes hospitalisées, 986 malades sont rentrés chez eux

"Le confinement joue pleinement ses effets, le virus circule de manière plus maîtrisée" indique Jean-Jacques Coiplet, directeur général de l’ARS Pays de la Loire lors d'une visio-conférence.

Depuis l'apparition du virus dans la région le 24 février, on comptabilise en Pays de la Loire 2690 cas confirmés. "Même si on continue à enregistrer une légère augmentation, on observe quand même un tassement" indique le directeur général de l'Agence régionale de santé.

760 personnes sont actuellement hospitalisées dont 115 en réanimation.

Depuis le 1er mars, 276 personnes sont mortes dans les hôpitaux de la région. 986 malades sont guéris et sont retournés chez eux.

D'une manière générale, les entrées en réanimation et les consultations deviennent faibles.

Données épidémiologiques du Covid-19 en Pays de la Loire le 21 avril 2020 - ARS Pays de la Loire

Surveillance en Etablissements Médico-Sociaux

Dans la région, 390 EHPAD et établissements Médico-Sociaux ont signalé des cas de Covid-19. 1921 résidents ont été identifiés Covid (possibles et confirmés). 153 résidents sont morts dans les EHPAD.

Le virus affecte aussi les professionnels de santé dans ces établissements : 1140 sont touchés.

L'ARS espère pouvoir reprogrammer les visites dans les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes. Elles pourront avoir lieu dans les prochains jours sous la responsabilité des directeurs d'établissement, à l'exception des EHPAD touchés par le Covid.

La région Pays de la Loire compte près de 1380 établissements médico-sociaux dont 585 EHPAD.

Généralisation des tests

Suite à l’annonce du ministre des solidarités et de la santé, les tests de dépistage du COVID-19 auprès des publics vulnérables et des soignants travaillant dans les établissements hébergeant ces publics vont être intensifiés. La capacité est aujourd'hui de 3000 tests par jour dans ces établissements sur l'ensemble de la région. L'ARS espère être en capacité d'en réaliser 10000 par jour à terme. L'Agence régionale de santé veut cibler en priorité les établissements les plus à risque.

L'ARS a tenu à rappeler que même si "le virus circule de manière maîtrisée grâce au confinement, le moindre relâchement va faire redémarrer l'épidémie". Il faut donc bien insister sur les gestes barrières.