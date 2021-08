Coronavirus en Pays de la Loire : des chiffres stables, mais le nombre de vaccinations est en baisse

C’est le nouveau sujet d’inquiétude des responsables de l’ARS des Pays de la Loire : le nombre de personnes qui se font vacciner est en baisse, en particulier sur la tranche 30-49 ans. Il n’y a quasiment plus de primo injections.

C’est une tendance à la baisse qui inquiète : dans la région Pays de la Loire, la vaccination marque le pas, indique l’Agence Régionale de Santé (ARS). Alors qu’en juin et en juillet, il y avait environ 35.000 injections par jour, le chiffre est maintenant de 27.000, et c’est principalement la tranche des 30-49 ans qui est responsable de cette baisse.

Le nombre de vaccinations dans la région Pays de la Loire - ARS

Il n’y a pas vraiment d’explication à ce phénomène, mais d’après les responsables de l’ARS, c’est peut-être simplement parce que les personnes de cette tranche se sentent moins concernées par le pass sanitaire, ou préfèrent les tests. Peut-être aussi se sentent-elles moins vulnérables à la maladie. En revanche, beaucoup de jeunes sont entrés dans un parcours vaccinal : 92% des 18 ans et plus ont reçu une première injection.

Dans la région, les chiffres de l’épidémie sont stables par rapport à la semaine dernière, et restent donc à un nouveau élevé.

Les chiffres de l'épidémie en Pays de la Loire - ARS

Le taux d’incidence en Loire-Atlantique, le département le plus touché, est de plus de 140 pour 100.000. Il faut aussi noter qu'en une semaine, le nombre de personnes hospitalisées a augmenté de 12%. Il est à ce jour de 243 : 79 en Loire-Atlantique, 73 dans le Maine -et-loire, 46 en Vendée, 33 dans la Sarthe et 12 en Mayenne.