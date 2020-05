Le nombre d'hospitalisations ralentit toujours après quatre jours de déconfinement. Les médecins et l'ARS des Pays de la Loire recommandent cependant de ne pas "baisser la garde" ce jeudi 14 mai. Des cas ont été identifiés dans des écoles et à l'hôpital de Saumur.

Coronavirus en Pays de la Loire : des cas signalés dans des écoles et à l'hôpital de Saumur selon l'ARS

L'ARS (Agence Régionale de Santé) des Pays de la Loire appelle toujours à la plus grande prudence dans le respect des gestes barrière, quatre jours après le début du déconfinement. L'idée est de se "confiner individuellement" image le docteur Pierre Blaise, en respectant les "3 M", lavage des mains, port du masque et une distance d'1,5 mètres.

Des cas confirmés dans des écoles et un hôpital de la région

En Sarthe, dans six écoles, des signalements _"problématiques"_selon l'ARS ont été faits. Tous les enfants des écoles concernées vont être dépistés (notamment dans une école à Ségrie, une à Allonnes, une à Sablé-sur-Sarthe, les écoles Gaston Bachelard et Ferdinand Buisson au Mans.

Des signalements ont également été faits dans une école à Avrillié dans le Maine et Loire, une autre en Mayenne. Aussi, un cas a été confirmé parmi le personnel enseignant dans deux écoles de Loire-Atlantique, à Pallet près de Clisson et à Ancenis.

A l’hôpital de Saumur, 13 patients ont été testés positifs et 5 professionnels de santé. Dans les deux services hospitaliers concernés, un dépistage de l’ensemble des personnels est organisé et toujours en cours. Ecole de la Sarthe : tous les enfants vont être dépistés.

La chaîne de "contact-tracing" est désormais opérationnel dans la région

Le système de "contact tracing", de repérage des personnes en contact avec des malades confirmés et de leur isolement, est opérationnel depuis hier. Aux trois niveaux : par les médecins traitants en ville et à l’hôpital, par les plateformes de l’assurance maladie et par l’ARS. 31 personnes ont ainsi été contactées pour 16 patients testés positifs au covid-19. Au total, 47 personnes ont été identifiées comme étant à risque.

Objectif de 1 700 tests par jour par département

L’objectif est d’atteindre une capacité de 1 700 tests par jour par département, voire 9 850 tests par jour à l'échelle de la région "pour être en capacité d’absorber [les besoins] du contact tracing" selon le docteur Jean-Yves Gagner. Il y a eu une augmentation de 30% des tests réalisés la dernière semaine, dans le cadre du contact tracing. Les prélèvements sont faits par le personnel des laboratoires et des infirmières formées sur plus de 124 sites reconnus en Pays de la Loire, une carte les répertoriant sera bientôt disponible sur le site sante.fr.

Situation épidémiologique à ce jour

Selon le bulletin de l'ARS du jour, 3 289 cas covid 19 confirmés en Pays de la Loire, c’est 16 de plus qu’hier. Cependant, l’augmentation du nombre de cas ralentit toujours selon l'ARS. En milieu hospitalier, 395 personnes sont mortes à l’hôpital depuis le début de l’épidémie. 527 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 42 en réanimation parmi lesquelles 7 ont été transférés depuis les régions d’Ile de France et du Grand-est. 1 496 personnes, passées par l’hôpital, sont retournées à domicile. Il n’y a plus d’excès de mortalité par rapport aux années précédentes, souligne le docteur Pierre Blaise.

SiItuation épidémiologique ce jeudi 14 mai dans les Pays de la Loire. - ARS PDL

Dans les établissements médicaux sociaux (EMS), à ce jour, 293 personnes sont mortes du covid-19, c'est 4 de plus qu'hier. 449 cas ont été signalés depuis le début de l’épidémie, dont 320 en EHPAD et 129 autres en EMS. 1 963 résidents ont été touchés par le covid, cas possibles et confirmés. 3 282 cas confirmés en EMS au total en comptant les professionnels.