Coronavirus en Pays de la Loire : ralentissement de la progression de l'épidémie

La tendance est au ralentissement de la progression de l'épidémie dans les Pays de la Loire. C'est le constat dressé par l'Agence Régionale de Santé (ARS) lors d'une visio-conférence ce jeudi 23 avril. "Le premier pic sera passé la semaine prochaine", a annoncé le docteur Pierre Blaise tut en relativisant sur le fait que "ce n'est peut-être qu'un premier pic".

Le nombre de nouveaux cas confirmés par jour diminue

Le docteur Pierre Blaise énumère : le nombre de cas confirmés de personnes atteintes du coronavirus continue d'augmenter. Plus 38 cas par rapport à hier, pour un total de 2 761 cas confirmés. Mais depuis cinq jours, l'augmentation se stabilise à moins de 5% par jour. Par comparaison, elle était de plus 30% fin mars. "Il y a un tassement du nombre de nouveaux cas", explique le docteur Pierre Blaise, directeur du Projet régional de santé.

Le nombre d'hospitalisations est en légère baisse. 747 personnes sont hospitalisées à ce jour. Dont 105 en réanimation, c'est deux de moins qu'hier. Le nombre de personnes en réanimation décroit lui aussi légèrement : 105 personnes contre 107 personnes hier. Surtout, depuis une semaine, il y a moins de cinq nouvelles admissions par jour.

à lire aussi Coronavirus en Pays de la Loire : 760 personnes hospitalisées, 986 malades sont rentrés chez eux

Depuis le 1e mars, 291 personnes sont mortes dans les hôpitaux de la région. Soit 15 personnes de plus que mardi. En étudiant l'évolution de l'excès de mortalité dans les départements toutes causes confondues, et en admettant que le confinement produise toujours les mêmes effets dans les semaines à venir, Pierre Blaise explique : "On a vu la vague passer d’abord en Maine et Loire et en Sarthe la semaine du 30 mars et en Loire Atlantique la semaine du 6 avril". Avant de conclure "on a passé ce pic qui n'est peut-être qu'un premier pic".