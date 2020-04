Coronavirus en Pays de la Loire : pas d'accélération majeure de l'épidémie, les téléconsultations en hausse

Ce jeudi, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire a fait le point sur l'épidémie de coronavirus dans la région. On dénombre désormais 1.093 cas confirmés et 92 décès. Il n'y a pas pour le moment "d'accélération majeure" selon l'ARS.

L'épidémie de coronavirus est toujours très active en Pays de la Loire, et touche tous les départements. Le nombre de cas confirmés de Covid-19 ce jeudi s'établit à 1.093, selon l'Agence régionale de santé. On dénombre dix décès supplémentaires par rapport à la veille, soit 92 patients décédés depuis le début de l'épidémie.

141 malades en réanimation

571 patients sont actuellement hospitalisés dans notre région, soit 22 de plus que mercredi. Seulement cinq d'entre eux ont moins de 40 ans. La situation est plutôt stable selon l'Agence régionale de santé. Parmi ces patients hospitalisés, 141 sont en réanimation (un nombre qui ne prend pas en compte les patients transférés d'autres régions). L'âge moyen est de 65 ans.

Dans les établissements médico-sociaux, en grande majorité des Ehpad, on compte 18 décès. L'ARS énumère 284 professionnels et 431 résidents avec un Covid possible ou confirmé. Des chiffres à prendre avec beaucoup de précautions car tous les établissements n'ont pas encore répondu.

L'épidémie est-elle à son maximum ?

Les services de réanimation de la région ne sont pas, pour le moment, en difficulté. Mais il est beaucoup trop tôt pour se réjouir : "Soit l'épidémie n'est pas encore à son maximum, soit ce sont les prémisses des effets du confinement", explique le docteur Pierre Blaise, directeur du projet régional de santé.

Selon les autorités de santé, il faut attendre quelques jours, autour du 7-8 avril, pour avoir un début de réponse à cette question. Pour l'heure, le déconfinement n'est absolument pas à l'ordre du jour.

Explosion du nombre de téléconsultations

Ce mois-ci, on dénombre à ce jour 42.131 téléconsultations avec un médecin, contre seulement 680 en février 2020.

Les centres de consultation ouverts dans la région, et dédiés au coronavirus, enregistrent eux près de 8.000 passages. Les 12 centres prévus en Loire-Atlantique ne sont toujours pas ouverts, car pour le moment, il n'y a pas nécessité selon l'ARS.

Qui est testé et par qui ?

Un seul test est pratiqué aujourd'hui, le test biologique dit "PCR". Il est destiné en priorité aux patients hospitalisés, aux patients de ville considérés comme fragiles et contaminés, notamment les femmes enceintes, aux résidents des Ehpad et aux soignants.

L'ARS est en train d'élaborer une cartographie de tous les laboratoires en capacité de faire passer ces tests. Elle l'enverra ensuite aux médecins pour qu'ils sachent où envoyer leurs patients.