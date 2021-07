Coronavirus en Pays de la Loire : taux d'incidence, vaccination, hospitalisations, où en est l'épidémie ?

La quatrième vague du Covid-19 est bien présente en Pays de la Loire et dans tous les départements, a souligné l'Agence régionale de santé ce jeudi. Les deux départements littoraux, la Loire-Atlantique et la Vendée, sont tout de même plus touchés. On fait le point sur l'épidémie dans notre région.

Le variant Delta représente désormais 94% des contaminations au coronavirus dans notre région, a indiqué l'Agence régionale de santé ce jeudi. "La quatrième vague est bien présente dans tous les territoires et la circulation virale est importante", a souligné l'ARS lors de son point presse hebdomadaire. Les taux d'incidence sont en hausse dans les cinq départements de la région, et quatre territoires se trouvent au-dessus du seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100.000 habitants.

Le littoral davantage touché

La Loire-Atlantique et la Vendée sont les deux départements les plus touchés, avec des taux d'incidence de 164 et 116. Il explose sur le littoral, notamment dans les agglomérations de Saint-Nazaire (235) et de La Baule-Guérande (239). Le préfet a donc décidé de rendre le port du masque obligatoire dans les deux communautés de communes, sauf sur les plages et dans les espaces naturels, au moins jusqu'au 13 août. Le masque est également obligatoire dans toutes les communes du littoral vendéen.

Le taux d'incidence est plus faible dans le Maine-et-Loire (66/100.000) et en Sarthe (57). La Mayenne reste le seul territoire de la région à rester en vert, avec un taux d'incidence de 43. "Nous sommes face à une région à deux vitesses", a commenté le préfet des Pays de la Loire.

La hausse du nombre de cas concerne surtout les jeunes. Pour les 20-29 ans, le taux d'incidence est de 311, 141 pour les 30-39 ans et 156 pour les 10-19 ans. Au contraire, chez les 65 ans et plus, ce taux "reste assez faible" et constant depuis le début de la semaine (16,1/100.000).

Hausse des hospitalisations

Ce jeudi, 156 patients sont hospitalisés en Pays de la Loire pour une infection au Covid-19, un chiffre en hausse par rapport au début de semaine. En revanche, le nombre de malades en réanimation diminue, ils sont 18 actuellement dans ces services contre 21 il y a quelques jours. "Il n'y a pas d'impact majeur" de la quatrième vague sur le système de santé pour le moment selon l'ARS, mais "il faut rester prudent".

Plus de deux millions d'habitants complètement vaccinés

Selon les chiffres de Santé Publique France, en date du 28 juillet, 2.029.882 habitants des Pays de la Loire ont reçu les deux doses de vaccin contre le coronavirus, ce qui représente 53,4% de la population de la région. Près de 2,5 millions de personnes ont elles reçu une seule dose pour le moment.

L'ARS avance également d'autres chiffres : du 19 au 28 juillet, 97,5% des personnes contaminées par le Covid-19 dans la région n'avaient pas un schéma vaccinal complet. Et ce mercredi, sur les 20 patients en réanimation, un seul n'était pas totalement vacciné.

Les autorités rappellent donc l'importance de la vaccination, mais aussi du respect des gestes barrières et du port du masque. Durant l'été, les livraisons de vaccins sont "maintenues et soutenues" selon l'ARS, qui souligne que les doses de vaccins supplémentaires sont acheminées vers les zones les plus touchées, donc la Loire-Atlantique et la Vendée.