Coronavirus : en Picardie, des entreprises offrent leurs masques pour aider les soignants

Ils ont décidé de faire un geste solidaire pour donner un coup de pouce aux soignants qui sont en première ligne face au coronavirus. Depuis quelques jours, l’Agence régionale reçoit des masques de la part d’entreprises, d’institutions et même de particuliers.

A la base, il y a deux circuits d’approvisionnement en masques pour les professionnels de santé : ceux qui travaillent en ville ou à domicile s’en procurent auprès des pharmacies. Et les établissements de santé, médico-sociaux et les transporteurs sanitaires doivent se tourner vers les Groupements hospitaliers de territoire.

Mais en parallèle, l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France a donc récemment reçu des dons de masques chirurgicaux et FFP2. L’académie d’Amiens fait partie des donateurs.

D’autres entreprises de la Somme ont offert des masques à l’ARS : l’usine Dunlop d’Amiens Nord en a fourni plus de 16.500. La production s’est arrêtée ce vendredi à cause de l’épidémie. Pour la direction du site il était « important que l’usine ait un acte solidaire envers le personnel soignant, très exposé depuis le début de cette crise. »

Ajinomoto, autre entreprise de la zone industrielle d’Amiens, a également fait un don de masques.

La coopérative laitière Lact’Union d’Abbeville a, pour sa part, donné 3000 masques. Un geste solidaire pour le directeur général du groupe Olivier Buiche : « Nous voulions que ces masques puissent profiter au personnel de santé et à ceux qui en ont le plus besoin. »

La communauté de communes Ponthieu-Marquenterre, en Picardie maritime, a aussi offert 3000 masques à l’Agence Régionale de Santé. « Si on avait pu faire plus, on aurait fait plus. Mais on a quand même voulu participer à l’effort collectif » selon Claude Hertault, son président.

Une adresse mail si vous souhaitez faire un don

L’Agence Régionale de Santé a créé une adresse mail pour centraliser l’ensemble des dons : ars-hdf-masques@ars.sante.fr

Étienne Champion, Directeur général de l’ARS Hauts-de-France a tenu « à remercier, au nom de l’ARS et des acteurs de santé de la région, toutes ces personnes qui [nous] ont spontanément fait don de masques ». Il ajoute que _« ces gestes de solidarité profiteront directement à toutes celles et ceux qui en ont besoin sur le terrain »_.

L’ensemble des masques reçus bénéficieront prioritairement aux professionnels de santé en contact direct avec des malades Covid-19.

L’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France rappelle que le port de masque n’est pas utile pour les personnes non malades, ou qui ne sont pas en contact avec des malades atteints par le coronavirus.