Coronavirus : en quatorzaine en plein mois d’août et sans symptôme, des Toulousains nous racontent

Depuis qu'il a été testé positif au Covid-19, Fabien, 33 ans, ne peut plus voir sa copine. Le jeune homme est contraint de rester en enfermé dans son appartement alors qu'il n'a aucun symptôme. Même cas de figure pour Lisa. Avec sa mère et sa sœur, elle attendent la fin de cet isolement.

Comment vivre un nouveau confinement, quand on est positif au Covid-19, mais sans symptôme ? C'est un peu le quotidien de certains malades. Testés positifs, les autorités sanitaires leurs demandent de rester chez eux en plein mois d’août, sans contact avec l'extérieur, pour au moins 14 jours.

"Ma copine a dû prendre un Airbnb."

Fabien à 33 ans. Ce jeune Toulousain est enfermé chez lui depuis maintenant une semaine." J'ai été testé positif jeudi dernier et depuis, je reste chez moi. J'ai dû annuler ma randonnée dans les Pyrénées au dernier moment, et mes vacances en Bretagne où je devais fêter mon anniversaire." Depuis une semaine, Fabien vit seul : "Ma copine a dû trouver un Airbnb pour éviter de vivre avec moi. C'est pas forcement évident... Mais hier, elle est venue dans le jardin de la résidence pour manger avec moi. J'étais sur le balcon et elle plus loin en bas avec sa mère. Nous étions au téléphone pour avoir l'impression d’être à coté", raconte le jeune homme en plaisantant.

"Je n'ai aucun symptôme, je vais très bien, c'est finalement le plus frustrant."

Le plus difficile pour Fabien, c'est surtout d'être enfermé sans être vraiment malade. "Je n'ai aucun symptôme, je vais très bien, je fais du sport chez moi, je me sens bien. C'est finalement le plus frustrant", insiste le Toulousain.

"On pourrait très bien sortir sans rien dire..."

Anna et sa sœur Lisa sont également en "quatorzaine" dans l'appartement de leur mère à Toulouse. Ces deux Toulousaines d'une vingtaine d'années ont été testées positives une semaine plus tôt. "Le plus difficile pour moi c'est de savoir que mes amis vont boire des verres dans le centre ville, ou de se dire qu'on pourrait aller à la piscine... parce que cette fois, ce n'est pas tout le pays qui est à l'arrêt, mais seulement nous", raconte Anna.

Avec sa sœur, elles n'ont pas vraiment de symptôme de la maladie, mais elles restent à la maison pour protéger les autres : "Évidemment qu'on pourrait très bien sortir sans rien dire, mais ont fait ça aussi pour les personnes vulnérables. C'est justement parce que j'ai croisé quelqu'un de malade en soirée que j'ai attrapé le virus. Je me fait violence et je reste chez moi."

Les deux jeunes filles vivent avec leur maman, testée négative pour le moment. Alors l'organisation à la maison est différente. "On fait très attention à elle parce qu'elle est plus âgée et donc plus vulnérable. C'est vrai qu'on va éviter de tout toucher. J'étais très prudente avant de l'avoir avec le port du masque mais si j'avais su, j'aurai fait encore plus attention", regrette Anna, qui regarde les photos de ses amis avec envie sur les réseaux sociaux.