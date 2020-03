5 nouvelles personnes sont mortes de l'épidémie de coronavirus en région Centre-Val de Loire. Au total, le dernier bilan fait état de 13 morts et de 561 cas de contamination.

Coronavirus : 5 morts de plus et 111 nouveaux cas en 24h en région Centre-Val de Loire

L'épidémie de coronavirus a fait 5 nouvelles victimes en région Centre-Val de Loire. Le nouveau bilan transmis par l'Agence régionale de santé, ce mercredi à 20 heures, fait état de 561 personnes contaminées par le Covid-19 et de 13 personnes décédées au total depuis le début de l'épidémie.

Parmi les 5 nouveaux décès recensés ces dernières 24 heures 3 sont à déplorer dans le seul département de l'Indre, deux femmes de 58 et 94 ans et un homme de 72 ans. Ces trois patients étaient pris en charge à l’hôpital de Châteauroux. Les 2 autres victimes sont une femme de 72 ans dans l’Eure-et-Loir et un homme de 85 ans dans l’Indre-et-Loire.

Par ailleurs, 58 personnes sont en réanimation dans la région. C'est 14 de plus que lors du dernier bilan dévoilé hier soir (mardi 24/03) par l'ARS.

Le bilan officiel détaillé transmis par l'ARS au 25 mars :

25 cas dans le Cher

96 cas en Eure-et-Loir, dont 4 décès

65 cas dans l’Indre, dont 5 décès

103 cas en Indre-et-Loire, dont 3 décès

45 cas en Loir-et-Cher

227 cas dans le Loiret, dont 1 décès

En France, on déplore 231 décès supplémentaires en 24 heures pour 1331 morts au total et 25.233 cas confirmés depuis le début de l'épidémie de Coronavirus - Covid 19.