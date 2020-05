Coronavirus : en Saône-et-Loire, le maire de Digoin rend le port du masque obligatoire

Le port d’un masque couvrant la bouche et le nez est désormais obligatoire pour toutes personnes, dès l’âge de 11 ans dans toute la commune de Digoin en Saône-et-Loire. Le maire a pris un arrêté municipal valable jusqu'au 2 juin

Dès l’âge de 11 ans, pas question de se rendre sans son masque à Digoin sur les marchés de plein air de la Place de l’Hôtel de Ville et de la Place Leclerc, dans les grandes surfaces commerciales, dans les bâtiments publics, à l’entrée des écoles et dans les commerces le prescrivant. Le maire a pris un arrêté municipal.

« Même si le 11 mai a été synonyme de déconfinement, il ne signifie pas le retour à la normale. Il est impératif de rester vigilant et à ce titre, il m’a paru nécessaire de prendre des arrêtés municipaux rendant obligatoire le port du masque pour la santé et la sécurité des administrés, et ce jusqu’au 2 juin minimum » explique Fabien GENET, Maire de Digoin.

Une amende et des accès refusés en cas de refus du port du masque

En cas de non-port de ce masque, l’accès sera refusé aux personnes ne respectant pas cette obligation. L’infraction pourrait être passible également du paiement d’une amende de 38 euros (prévue par l’article R610-5 du code pénal).

Pourquoi rendre le port du masque obligatoire?

Cette mesure est rendue possible parce qu’une chaîne de solidarité s’est mise en place afin d’offrir un masque à chaque foyer digoinais. Par ailleurs, des masques chirurgicaux et grands publics sont désormais mis en vente au sein de différents points de ventes de la commune. Elle est aussi possible parce que la Communauté de Communes "Le Grand Charolais" a décidé d’offrir un masque textile supplémentaire à chaque habitant. À Digoin, il a été joint au bulletin municipal, distribué dans les boîtes aux lettres des habitants.

Et pour ceux qui n'ont pas assez de masques dans leur foyer ?

La mairie précise que, si au regard de la composition de la famille, des masques supplémentaires sont nécessaires, il est possible de s’en procurer dans les commerces locaux et, sur demande, au standard de la Mairie (03.85.53.73.00).

Pour rappel, le port du masque est complémentaire aux gestes barrières et aux mesures de distanciation sociale. Il a le double effet de la protection du porteur et de celle de son entourage, puisqu’il contient l’émission des gouttelettes respiratoires potentiellement porteuses du virus. Il est fortement conseillé dans tous vos déplacements, même les plus brefs sur le territoire.

D'autres villes de France ont pris le même type d'arrêté.